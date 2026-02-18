18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलीगढ़

UP Rains: फिर करवट लेगा मौसम इन 13 जिलों में बारिश आंधी- तूफान का अलर्ट, IMD latest update

UP Rains: IMD के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक 18-19 फरवरी को यूपी के 13 जिलों में बारिश, आंधी-तूफान और ओले का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30-40 प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

2 min read
Google source verification

अलीगढ़

image

Mahendra Tiwari

Feb 18, 2026

फाइल फोटो पत्रिका

फाइल फोटो पत्रिका

UP Rains: यूपी में ठंड अब विदाई की ओर है। दिन में तेज धूप लोगों को गर्मी का एहसास करा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने 18 और 19 फरवरी को फिर से मौसम बदलने की चेतावनी दी है। कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं, ओले और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।

UP Weather update: यूपी में सर्दी अब लगभग खत्म होती दिख रही है। सुबह और रात में हल्की ठंड जरूर महसूस हो रही है। लेकिन दिन में तेज धूप निकल रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर बदलाव के संकेत दिए हैं। विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में 18 और 19 फरवरी को बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में ओले गिर सकते हैं। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली भी चमक सकती है।

UP Today weather update: इन जिलों में बारिश का अलर्ट

जिन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उनमें नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, आगरा, मथुरा, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ और अलीगढ़ शामिल हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

यूपी का बंदा सबसे गर्म शहर रहा

तापमान की बात करें तो मंगलवार को बांदा 31.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म जिला रहा। हमीरपुर में 31.2 डिग्री और प्रयागराज में 31 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री इटावा में रिकॉर्ड हुआ। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। लेकिन न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद फिर हल्की गिरावट संभव है।

फसलों को हो सकता नुकसान

तेज हवा और बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। तेज हवाओं से फसल गिर सकती है। जिससे उत्पादन प्रभावित होगा। किसानों को सलाह दी गई है। कि कटी फसल खुले में न रखें और मौसम की जानकारी पर नजर बनाए रखें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Rain Alert in UP

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 10:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / UP Rains: फिर करवट लेगा मौसम इन 13 जिलों में बारिश आंधी- तूफान का अलर्ट, IMD latest update

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 LIVE : मोहन सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस

MP Budget 2026 LIVE
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

अलीगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दरोगा मुझे अश्लील मैसेज भेजता है…अकेले मिलने के लिए बुलाता, महिला सिपाही ने लगाए आरोप

अलीगढ़

पति-पत्नी की तरह रहे सास-दामाद की स्टोरी में आया नया ट्विस्ट! अब दामाद बोला-चाहे जो सजा दो लेकिन….

new twist in mother in law son in law living like husband and wife story know what man say aligarh
अलीगढ़

‘मुझे नशीली दवाइयां खिलाई, मैं उसके चंगुल से….’ दामाद के साथ पति-पत्नी की तरह रही सास बोली- जीजा के साथ भागी ही नहीं

mother in law who lived with her son in law like husband and wife know what she said aligarh case update
अलीगढ़

ससुराल में पत्नी की हत्या करने के बाद पति फंदे से झूला, सुबह नहीं खुला दरवाजा, खिड़की से देखते ही मच गई चीख- पुकार

घटना के बाद जुटी लोगों की भीड़ फोटो सोर्स IANS
अलीगढ़

Aligarh: दामाद संग भागने वाली सास अब बहनोई के साथ हुई फरार! जाते-जाते ये क्या कर गई

mother in law who lived with her son in law like husband and wife know what she said aligarh case update
अलीगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.