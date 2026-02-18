UP Rains: फिर करवट लेगा मौसम इन 13 जिलों में बारिश आंधी- तूफान का अलर्ट, IMD latest update

UP Weather update: यूपी में सर्दी अब लगभग खत्म होती दिख रही है। सुबह और रात में हल्की ठंड जरूर महसूस हो रही है। लेकिन दिन में तेज धूप निकल रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर बदलाव के संकेत दिए हैं। विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में 18 और 19 फरवरी को बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में ओले गिर सकते हैं। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली भी चमक सकती है।