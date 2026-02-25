शादीशुदा महिला से चल रहा था अफेयर, प्रेमिका को पेट्रोल डालकर जलाया, फिर खुद को भी लगाई आग

सोमवार शाम करीब 6:30 बजे फरमान पैदल ही वसीम के घर पहुंचा। उस समय वसीम रोजा खोलने के बाद पास की मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। आरोप है कि फरमान घर में घुसा और अंदर से मेन गेट बंद कर लिया। वह नाजरीन को दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल पर ले गया। वहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी दौरान फरमान ने अपने साथ लाई पेट्रोल से भरी बोतल नाजरीन पर उड़ेल दी और फिर खुद पर भी पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली।