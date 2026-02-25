25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलीगढ़

शादीशुदा महिला से चल रहा था अफेयर, प्रेमिका को पेट्रोल डालकर जलाया, फिर खुद को भी लगाई आग

अलीगढ़ में कमरे के अंदर शादीशुदा प्रेमिका संगप्रेमी झुलसा मिला। वह चोरी छिपे मिलने पहुंचा था। देवर ने दो साल पुराना राज खोला।

2 min read
Google source verification

अलीगढ़

image

Aman Pandey

Feb 25, 2026

अलीगढ़ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका और खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जबकि महिला की हालत गंभीर है।

पुलिस के मुताबिक, तुर्कमान गेट निवासी वसीम हार्डवेयर कारोबारी है। उसके कारखाने में मोहल्ला चौड़िया गोदाम का रहने वाला फरमान (24) काम करता था। इसी दौरान वसीम की पत्नी नाजरीन उर्फ प्रिया और फरमान के बीच प्रेम संबंध हो गए।

घर में घुसकर दरवाजा बंद किया

सोमवार शाम करीब 6:30 बजे फरमान पैदल ही वसीम के घर पहुंचा। उस समय वसीम रोजा खोलने के बाद पास की मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। आरोप है कि फरमान घर में घुसा और अंदर से मेन गेट बंद कर लिया। वह नाजरीन को दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल पर ले गया। वहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी दौरान फरमान ने अपने साथ लाई पेट्रोल से भरी बोतल नाजरीन पर उड़ेल दी और फिर खुद पर भी पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली।

पड़ोसियों ने छत के रास्ते बचाया

चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग पड़ोसी की छत के रास्ते घर में पहुंचे। किसी तरह आग बुझाई गई और दोनों को पुलिस की मदद से जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। यहां करीब 90 फीसदी तक झुलसे फरमान की मंगवार को मौत हो गई। वहीं, लगभग 80 फीसदी झुलसी नाजरीन की हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

पहले भी सामने आ चुका था मामला

जानकारी के अनुसार करीब ढाई साल पहले वसीम को अपनी पत्नी और फरमान के बीच संबंधों की भनक लग गई थी, जिसके बाद उसने फरमान को काम से निकाल दिया था। इसके बावजूद दोनों के बीच चोरी-छिपे बातचीत जारी रही। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 07:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / शादीशुदा महिला से चल रहा था अफेयर, प्रेमिका को पेट्रोल डालकर जलाया, फिर खुद को भी लगाई आग

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

अलीगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दुल्हन का भाई शादी में नाचने आई डांसर पर हार बैठा दिल! प्यार के बाद दोनों फरार

dancer invited to sister wedding bride brother fell in love with her both absconded aligarh
अलीगढ़

बेटे की शादी से पहले भांजे संग चली गई मामी, जेवर और नकदी भी साथ ले जाने का आरोप

Bharatpur a businessman made a condition to a woman physical relationship with him and she would receive jewelry
अलीगढ़

UP Rains: फिर करवट लेगा मौसम इन 13 जिलों में बारिश आंधी- तूफान का अलर्ट, IMD latest update

फाइल फोटो पत्रिका
अलीगढ़

दरोगा मुझे अश्लील मैसेज भेजता है…अकेले मिलने के लिए बुलाता, महिला सिपाही ने लगाए आरोप

अलीगढ़

पति-पत्नी की तरह रहे सास-दामाद की स्टोरी में आया नया ट्विस्ट! अब दामाद बोला-चाहे जो सजा दो लेकिन….

new twist in mother in law son in law living like husband and wife story know what man say aligarh
अलीगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.