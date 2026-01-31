झांसी में बच्चा चोर के शक में युवक ने तीसरी मंजिल से लगा दी छलांग, मचा हड़कंप

घटना की शुरुआत तब हुई जब पड़ोस में रहने वाली वर्षा साहू का 10 साल का दिव्यांग बेटा घर के बाहर खेल रहा था। वर्षा ने बताया कि उनका बेटा बोल और सुन नहीं सकता। कॉलोनी में ही विनोद कुशवाहा के मकान में कुछ युवतियां किराए पर रहती हैं जो शादी के समारोहों में काम करती हैं। उनसे मिलने के लिए एक युवक वहां आया हुआ था। शुक्रवार सुबह भी वह युवक बच्चे के साथ खेलता दिखा था, लेकिन शाम को जब बच्चा घर से कुछ दूरी पर था, तब युवक उसे गोद में उठाकर टहलाने लगा। अनजान युवक के हाथ में बच्चा देख मां और आसपास के लोगों को शक हुआ कि वह उसे ले जा रहा है। शोर माचते ही लोग वहां जमा हो गए और युवक को बच्चा चोर समझकर पकड़ने की कोशिश करने लगे।