घर में अकेली थी रीना, तभी ननदोई बना लिया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल से तंग आकर दी जान

रीना की शादी 13 जनवरी 2013 को मोहन परिहार से हुई थी। मोहन थाना सीपरी बाजार के ब्रह्मनगर में रहता है और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। दंपति के दो बेटे हैं, 12 साल का आदी और 8 साल का लल्ला। रीना महोबा के हैवतपुरा खंगारन गांव की रहने वाली थी। परिजनों के अनुसार, मोहन के जीजा का छोटा भाई हरेंद्र रेलवे में नौकरी करता है। उसकी झांसी में पोस्टिंग थी, इसलिए वह रोजाना मोहन के घर आता-जाता था। इसी दौरान उसने धोखे से रीना का न्यूड वीडियो बना लिया। मोहन को हरेंद्र का बार-बार घर आना पसंद नहीं था। इस बात पर दोनों में झगड़ा भी हो चुका था। जब रीना ने हरेंद्र को घर आने से मना किया, तो उसने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। वह रीना पर दबाव डालने लगा कि वह मोहन से तलाक ले ले। कुछ दिन पहले मोहन तलाक के कागज लेकर घर आया था।