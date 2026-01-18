प्रीति बनी श्रद्धा 2.0… गर्लफ्रेंड की हत्या कर किए टुकड़े-टुकड़े, रोज जलाता था 1 अंग

शनिवार की देर रात बृजभान ने बक्से को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उसने 400 रुपये में एक ऑटो बुक किया। वह बक्से के साथ ऑटो में सवार हो गया। ऑटो चालक जय सिंह पाल को बक्से से बदबू आने लगी और उसमें से पानी टपक रहा था। इससे चालक को बहुत शक हुआ। उसने बक्से में हड्डियां जैसी चीजें देखीं। बृजभान ने बक्से को चिल्लू वाली गली में उतरवाया। वहां कुछ और लोग भी थे, जिन्होंने इसे घर का सामान बताया। लेकिन जय सिंह पाल का शक दूर नहीं हुआ। उसने सबसे पहले अपने भाई को बताया और फिर रात 2 बजे पुलिस को सूचना दी।