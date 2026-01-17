दरवाजा खुलते ही दिखा ऐसा मंजर… गुस्से में पति ने पत्नी का कर दिया कत्ल, पुलिस भी रह गई सन्न

युवक ने पुलिस को बताया कि वह सूरत में कुछ समय काम करने के बाद वापस महाराजपुर लौटा। उसके बाद अपनी पत्नी के साथ त न्यू हाईटेक सिटी के पास चैरिटेबल पाली क्लीनिक के ऊपर किराये के कमरे में रह रह था। आरोपी ने बताया कि वह 13 जनवरी को किसी काम से फतेहपुर गया हुआ था। शुक्रवार को जब वह रात के समय वापस लौटा, तो कमरे में पर पहुंचा। कमरे का दरवाजा खुलते ही वह हैरान रह गया, उसने देखा कि उसकी पत्नी दो युवकों के साथ बेड पर बैठी हुई थी। नजारा देखते ही युवक को गुस्सा आ गया और दोनों के बिच बहस शुरु हो गई। युवक ने बताया कि दोनों युवकों ने पत्नी के साथ मिलकर मारपीट भी की, जिसके बाद डायल 112 पर सूचना दी गई।