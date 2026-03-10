दहेज के 10 लाख रुपए लेकर शादी से पहले फरार आर्मी वाला दूल्हा, दुल्हन बोली- अब मैं क्या करूं?

झांसी : मेरी 11 मार्च को शादी थी। दूल्हे ने शादी तोड़ दी… सारे कार्ड बंट चुके हैं। पूरी तैयारी हो गई थी। लेकिन, ऐन वक्त पर दूल्हे ने मना कर दिया। उसने मुझे व्हाट्सएप पर यह मैसेज किया कि वह शादी नहीं करेगा। उसने यह भी नहीं बताया कि आखिर क्यों वह शादी नहीं करना चाह रहा। मेरी एक साल पहले उसके साथ सगाई हुई थी। बात भी होती थी…लेकिन अब उसने एकदम से रिश्ता तोड़ दिया।