झांसी टोल प्लाजा पर मौत बनकर दौड़ा डंपर, दो कारों को कुचलते हुए टोलकर्मी को घसीटा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

Toll plaza dumper accident Jhansi: झांसी से सामने आई इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोल प्लाजा पर अचानक एक तेज रफ्तार डंपर नियंत्रण खो बैठा और सीधा वहां खड़ी दो कारों को रौंदता हुआ निकल गया। हादसे की भयावहता इतनी अधिक थी कि चंद सेकंड में पूरा टोल प्लाजा अफरा-तफरी और चीख-पुकार से गूंज उठा।