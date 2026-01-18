झांसी टोल प्लाजा पर मौत बनकर दौड़ा डंपर, दो कारों को कुचलते हुए टोलकर्मी को घसीटा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

झांसी टोल प्लाजा पर मौत बनकर दौड़ा डंपर | Image Video Grab
Toll plaza dumper accident Jhansi: झांसी से सामने आई इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोल प्लाजा पर अचानक एक तेज रफ्तार डंपर नियंत्रण खो बैठा और सीधा वहां खड़ी दो कारों को रौंदता हुआ निकल गया। हादसे की भयावहता इतनी अधिक थी कि चंद सेकंड में पूरा टोल प्लाजा अफरा-तफरी और चीख-पुकार से गूंज उठा।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, डंपर की रफ्तार इतनी तेज थी कि दोनों कारें पलभर में चकनाचूर हो गईं। कारों के शीशे टूटकर सड़क पर बिखर गए और लोहे के हिस्से मुड़कर अलग हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया और राहगीरों की भीड़ मौके पर जमा हो गई।
इस हादसे में सबसे दर्दनाक दृश्य वह था, जब डंपर की चपेट में आए टोलकर्मी को वाहन कुछ दूरी तक घसीटता हुआ ले गया। गंभीर रूप से घायल टोलकर्मी को तत्काल एंबुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी में जुटी है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। ट्रैफिक को नियंत्रित किया गया और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर रास्ता साफ कराया गया। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
इस हादसे ने एक बार फिर हाईवे पर भारी वाहनों की रफ्तार और टोल प्लाजा की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि यदि सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाता, तो शायद यह बड़ा हादसा टल सकता था।
