Prayagraj: प्रयागराज में 2 जनवरी से राजधानी समेत 47 ट्रेनों का बदलेगा प्लेटफार्म

Railway News: उत्तर मध्य रेलवे ने माघ मेला-2026 में श्रद्धालुओं और यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए एक बड़ी योजना लागू की है। 2 जनवरी, 2026 से 17 फरवरी, 2026 तक प्रयागराज जंक्शन और प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशनों से गुजरने वाली कुल 47 महत्वपूर्ण ट्रेनों के प्लेटफार्म नंबरों में अस्थायी रूप से बदलाव किया जाएगा।
रेलवे प्रशासन ने यह कदम मुख्य रूप से भीड़ प्रबंधन, सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने और स्टेशनों पर असाधारण दबाव को कम करने के लिए उठाया है, क्योंकि इस अवधि में लाखों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए प्रयागराज पहुँचेंगे।
किन ट्रेनों के प्लेटफार्म बदलेंगे?
प्लेटफार्म परिवर्तन का यह निर्णय मुख्य रूप से उन ट्रेनों पर लागू होगा जो पहले प्लेटफार्म नंबर एक, दो, तीन, पांच, छह और सात पर आने-जाने वाली राजधानी, वंदे भारत, गरीब रथ, हमसफर सहित अन्य सुपरफास्ट ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदल दिए हैं।
यात्रीगण ध्यान दें! रेलवे ने दी यह सलाह
प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित कुमार सिंह ने यात्रियों से विशेष अपील की है। उन्होंने बताया कि यह बदलाव केवल अस्थायी है और यात्रियों को अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए स्टेशन पहुँचने से पहले अपने प्लेटफार्म नंबर की जानकारी अवश्य कन्फर्म कर लेनी चाहिए।
प्लेटफार्म की जानकारी कन्फर्म करने के लिए यात्रियों को एनटीईएस एप, हेल्पलाइन नंबर 139 या स्टेशन के इलेक्ट्रानिक बोर्ड एवं उद्घोषणा से जरूर कन्फर्म कर लें ताकि अंतिम समय में परेशानी न हो।
