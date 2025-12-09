Prayagraj: प्रयागराज में 2 जनवरी से राजधानी समेत 47 ट्रेनों का बदलेगा प्लेटफार्म

प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित कुमार सिंह ने यात्रियों से विशेष अपील की है। उन्होंने बताया कि यह बदलाव केवल अस्थायी है और यात्रियों को अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए स्टेशन पहुँचने से पहले अपने प्लेटफार्म नंबर की जानकारी अवश्य कन्फर्म कर लेनी चाहिए।

प्लेटफार्म की जानकारी कन्फर्म करने के लिए यात्रियों को एनटीईएस एप, हेल्पलाइन नंबर 139 या स्टेशन के इलेक्ट्रानिक बोर्ड एवं उद्घोषणा से जरूर कन्फर्म कर लें ताकि अंतिम समय में परेशानी न हो।