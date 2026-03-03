‘एक खामेनेई मारोगे, हर घर से खामेनेई निकलेगा…’ ईरान सुप्रीम लीडर की मौत पर महिलाओं का जोरदार प्रर्दशन

संगम नगरी प्रयागराज में शिया समुदाय के लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध जताया। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। उनके हाथों में पोस्टर और बैनर थे। वे जोर-जोर से नारे लगा रहे थे। प्रदर्शन में बहुत सी महिलाएं भी शामिल हुईं। महिलाओं ने खामेनेई की तस्वीरें हाथों में ली हुई थीं। कई महिलाएं रो रही थीं। महिलाओं का कहना था कि अमेरिका ने कायराना तरीके से उनके पिता की हत्या कर दी। उनकी मौत पर ऐसा लग रहा है जैसे परिवार का कोई बड़ा सदस्य चला गया हो। वे कह रही थीं कि खामेनेई उनके परिवार के मुखिया जैसे थे। इसलिए वे यहां श्रद्धांजलि देने आई हैं। महिलाओं ने पुलिस और प्रशासन से अपील की कि उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए।