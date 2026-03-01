Holi Special Train: आज आनंद विहार टर्मिनल से रांची के लिए विशेष ट्रेन, देखें टाइम टेबल

Holi Special Train between Anand Vihar Terminal and Ranchi: उत्तर मध्य रेलवे होली के मौके पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चला रही है। इसी क्रम में एक ट्रेन रांची से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलाई जा रही है। जिसका टाइम टेबल जारी किया गया है। उत्तर मध्य रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार आनंद विहार से यह ट्रेन आज 1 मार्च और 8 मार्च की शाम को 19:30 पर खुलेगी, जो सोमवार की शाम 19:10 पर रांची पहुंचेगी। रांची से 02877 ट्रेन नंबर 7 मार्च को खुलेगी।