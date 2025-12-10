रंगेहाथ 8 हजार रुपए घूस लेते बाबू को पकड़ा तो टूट पड़े कर्मचारी, लिफ्ट से घसीटकर एंटी करप्शन टीम को पीटा

Prayagraj: प्रयागराज जिले के PDA कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एंटी करप्शन की टीम ने विकास प्राधिकरण के एक बाबू को आठ हजार रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। हुआ यह कि जैसे ही एंटी करप्शन की टीम ने बाबू अजय को पकड़ा और उसे नीचे लेकर आने के लिए लिफ्ट पर पहुंचे तभी PDA के दर्जनों कर्मचारी उनपर टूट पड़े। एंटी करप्शन के अधिकारियों को घसीट कर लिफ्ट से बाहर खींच लिया। कई लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। जिसमें टीम के कई लोगों को चोट भी लगी।