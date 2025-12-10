10 दिसंबर 2025,

प्रयागराज

रंगेहाथ 8 हजार रुपए घूस लेते बाबू को पकड़ा तो टूट पड़े कर्मचारी, लिफ्ट से घसीटकर एंटी करप्शन टीम को पीटा

प्रयागराज विकास प्राधिकरण में घूस लेते लिपिक को पकड़ने गई एंटी करप्शन टीम पर कर्मचारियों ने हमला बोल दिया। जिससे पूरे कार्यालय में हड़कंप मचा रहा।

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Dec 10, 2025

Prayagraj: प्रयागराज जिले के PDA कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एंटी करप्शन की टीम ने विकास प्राधिकरण के एक बाबू को आठ हजार रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। हुआ यह कि जैसे ही एंटी करप्शन की टीम ने बाबू अजय को पकड़ा और उसे नीचे लेकर आने के लिए लिफ्ट पर पहुंचे तभी PDA के दर्जनों कर्मचारी उनपर टूट पड़े। एंटी करप्शन के अधिकारियों को घसीट कर लिफ्ट से बाहर खींच लिया। कई लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। जिसमें टीम के कई लोगों को चोट भी लगी।

प्लाट रजिस्ट्री के लिए मांगी थी घूस
प्रयागराज के शांति पुरम में PDA के एक प्लाट की रजिस्ट्री को लेकर लिपिक अजय ने एक व्यक्ति से घूस मांगी थी। जिसकी सूचना उसने एंटी करप्शन को दी। इसी शिकायत पर टीम वहां पहुंची थी, लेकिन उन्हें भी यह अंदेशा नहीं था कि वहां ऐसा भी हो सकता है, और जैसे ही वह अपनी कार्रवाई को अंजाम देने लगे तभी बड़ा बवाल हो गया।

पहले भी हो चुकी है भ्रष्टाचार की शिकायत
प्रयागराज विकास प्राधिकरण के कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा काम के बदले में पैसे की मांग करने की शिकायत पूर्व में भी अधिकारियों से की जा चुकी थी। कई बार पैसे की लेनदेन को लेकर वहां कर्मचारी और आम लोगों में कहा सुन भी हुई है। हालांकि मंगलवार की कार्रवाई ने PDA कर प्रणाली पर सवाल खड़ा कर दिया है।

10 Dec 2025 09:20 am

