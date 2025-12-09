Prayagraj: माफिया अतीक के गुर्गे और रिश्तेदार कर रहे अवैध प्लाटिंग, चलेगा बुलडोजर

पीडीए द्वारा कराए गए सर्वे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। माफिया अतीक अहमद का एक करीबी रिश्तेदार और चचेरा भाई झलवा क्षेत्र की ओर लगभग 50 से 60 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग करके भूखंड बेच रहा है। बड़ी बात यह है कि इस प्लाटिंग के कुछ हिस्सों पर पीडीए पहले भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद अवैध प्लाटिंग का काम तेजी से हो रही है।