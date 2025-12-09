9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

प्रयागराज

Prayagraj: माफिया अतीक के गुर्गे और रिश्तेदार कर रहे अवैध प्लाटिंग, चलेगा बुलडोजर

माफिया अतीक अहमद के गुर्गे और रिश्तेदार अब भी अवैध कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। जिसकी सूची PDA ने तैयार कर ली है। इनकी अवैध संपत्तियों पर जल्द ही बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाएगी।



प्रयागराज

image

Krishna Rai

Dec 09, 2025

Atiq Ahmed: माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद भी शहर में अवैध कब्जों और प्लाटिंग का खेल थम नहीं रहा है। अब माफिया के करीबी गुर्गे और रिश्तेदार फिर से सक्रिय हो गए हैं और बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग करके भूखंडों की बिक्री कर रहे हैं। जिसपर अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की है।

अवैध प्लाटिंग करने वालों की सूची तैयार

प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) ने ऐसे माफिया गुर्गों की सूची तैयार कराने का काम शुरू कर दिया है। प्राधिकरण के सूत्रों के अनुसार, इस सूची में कई ऐसे नाम भी शामिल हैं, जो अतीक अहमद और अशरफ के मामलों में जमानतदार रहे हैं। इन सभी की अवैध संपत्तियों पर जल्द ही बुलडोजर गरजने की तैयारी है।

झलवा और अन्य क्षेत्रों में बड़ी प्लाटिंग

पीडीए द्वारा कराए गए सर्वे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। माफिया अतीक अहमद का एक करीबी रिश्तेदार और चचेरा भाई झलवा क्षेत्र की ओर लगभग 50 से 60 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग करके भूखंड बेच रहा है। बड़ी बात यह है कि इस प्लाटिंग के कुछ हिस्सों पर पीडीए पहले भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद अवैध प्लाटिंग का काम तेजी से हो रही है।

इन क्षेत्रों पर है PDA की विशेष नजर

भीटी की असरावल कला,कालिंदीपुरम,देवघाट झलवा,असरावल, भीटी,रसूलपुर,कटहुला गौसपुर सहित कई अन्य स्थानों पर माफिया के गुर्गे और रिश्तेदार अवैध प्लाटिंग किए हुए हैं।

