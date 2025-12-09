9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

प्रयागराज

UP Weather: यूपी में गिरेगा पारा, कब आएगी गलन भरी हवाएं, जानें मौसम का नया पूर्वानुमान

उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और गलन भरी पछुआ हवाओं का प्रकोप जारी रहेगा,लोगों को आनेवाले दिनों में भयंकर ठंड का सामना करना पड़ेगा।

प्रयागराज

Krishna Rai

Dec 09, 2025

UP Weather Forecast: उत्तर प्रदेश में गलन भरी पछुआ हवाओं ने ठंड को अपने चरम पर पहुंचा दिया है। सुबह-शाम कोहरे और ठिठुरन भरी सर्द रातों के बीच पौष माह की शुरुआत हो चुकी है। दिन में हल्की धूप भी गलन से खास राहत नहीं दे पा रही है, जिससे लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं।

तराई क्षेत्रों में दृश्य सीमा हुई कम

धुंध और कोहरे की वजह से तराई केकुशीनगर और बहराइच में दृश्यता 50 मीटर से नीचे सिमट गई। वहीं आजमगढ़ में दृश्यता 300 मीटर दर्ज की गई। इसके अलावा इटावा, अयोध्या, कानपुर शहर जैसे कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे रिकॉर्ड किया गया।

पश्चिमी विक्षोभ के चलते छाए रहेंगे बादल

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार से प्रदेश में पारे में क्रमशः गिरावट जारी रहेगी। इस बीच लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश के कई इलाकों में छिटपुट बादलों की मौजूदगी रहेगी। विक्षोभ के गुजरने के बाद बादल छंटेंगे और धूप-छांव के मौसम से कुछ निजात मिलेगी। इस दौरान तराई व अन्य इलाकों में सुबह के समय हल्के से मध्यम धुंध व कोहरा बना रहेगा।

अयोध्या रहा प्रदेश में सबसे ठंडा

6.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ अयोध्या प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। वहीं बरेली में 7.4 डिग्री और इटावा में 8.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ।

09 Dec 2025 11:01 am

UP Weather: यूपी में गिरेगा पारा, कब आएगी गलन भरी हवाएं, जानें मौसम का नया पूर्वानुमान

