UP Weather: यूपी में गिरेगा पारा, कब आएगी गलन भरी हवाएं, जानें मौसम का नया पूर्वानुमान

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार से प्रदेश में पारे में क्रमशः गिरावट जारी रहेगी। इस बीच लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश के कई इलाकों में छिटपुट बादलों की मौजूदगी रहेगी। विक्षोभ के गुजरने के बाद बादल छंटेंगे और धूप-छांव के मौसम से कुछ निजात मिलेगी। इस दौरान तराई व अन्य इलाकों में सुबह के समय हल्के से मध्यम धुंध व कोहरा बना रहेगा।