UP Winter Vacation 2025: यूपी में शीतकालीन अवकाश को लेकर बड़ा फैसला, इस दिन से बंद रहेंगे सभी स्कूल

UP Winter Vacation 2025: माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर और अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में 20 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक सर्दियों की छुट्टियां रहने की संभावना है। इस तरह छात्रों को करीब 12 दिनों का विंटर वेकेशन मिल सकता है। इन छुट्टियों के साथ ही साल 2025 का शैक्षणिक सत्र दिसंबर के भीतर ही समाप्त हो जाएगा। और नए साल की शुरुआत में स्कूलों के दोबारा खुलने की उम्मीद है।