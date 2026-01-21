21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

लुटेरा दूल्हा: IAS अफसर बनकर 72 लाख की ठगी, शादी से पहले ही ससुराल कंगाल

Robber groom Kanpur : कानपुर में फर्जी IAS अफसर बनकर युवक ने शादी से पहले ही ससुराल वालों से 72 लाख रुपये ठग लिए। फर्जी जॉइनिंग लेटर, DM पोस्टिंग का झांसा और फिर ब्लैकमेलिंग पुलिस जांच में जुटी।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Ravendra Mishra

Jan 21, 2026

DM बनने का झांसा देकर ससुराल वालों को लूटा

DM बनने का झांसा देकर ससुराल वालों को लूटा , फोटो सोर्स - GPT

Robber groom Kanpur : अक्सर आपने लुटेरी दुल्हन के बारे में सुना होगा, लेकिन कानपुर में एक ऐसा लुटेरा दूल्हा सामने आया है जिसने शादी से पहले ही ससुराल वालों की जेब खाली कर दी। यह मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, यहां एक जालसाज ने खुद को IAS अफसर बताकर एक पूरे परिवार की जीवन भर की कमाई हड़प ली।

अधिकारियों को देना होगा 72 लाख रुपये!

कल्याणपुर की रहने वाली एक युवती का रिश्ता उन्नाव के रहने वाले नीतीश पांडे नाम के युवक से तय हुआ था। नीतीश ने खुद को यूपीएससी (UPSC) सिलेक्टेड बताकर लड़की के परिवार का भरोसा जीत लिया। उसने बकायदा फर्जी जॉइनिंग लेटर दिखाए और दावा किया कि उसकी ट्रेनिंग पूरी होते ही उसे कानपुर का ही जिला अधिकारी (DM) बनाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए उसे ऊपर के अधिकारियों को 72 लाख रुपये देने होंगे।

रुतबे के लालच में सारी जमा-पूंजी सौंप दी

बेटी के उज्ज्वल भविष्य और दामाद के रुतबे के लालच में परिवार ने अपनी सारी जमा-पूंजी नीतीश को सौंप दी। इस भारी-भरकम रकम का इंतजाम करने के लिए परिवार ने अपने पुश्तैनी जेवर और कीमती सामान भी बेच दिए। करीब 6 महीने तक नीतीश ट्रेनिंग का बहाना बनाता रहा। जब काफी वक्त बीत गया और ना तो शादी की बात आगे बढ़ी, ना ही उसकी पोस्टिंग हुई, तो युवती को शक होने लगा। जांच करने पर पता चला कि वह कोई अफसर नहीं बल्कि एक शातिर ठग है। उसने जो दस्तावेज और ई-मेल दिखाए थे, वे सभी फोटोशॉप से बनाया हुए और फर्जी निकले।

कार्रवाई में जुटी पुलिस

जब परिवार ने अपने पैसे वापस मांगे, तो नीतीश अपनी असलियत पर उतर आया और युवती की निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। धमकियों के बावजूद लड़की का परिवार नहीं डरा और पुलिस के पास पहुंचा। कानपुर के कल्याणपुर थाने में नीतीश पांडे और उसके परिजनों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। अब पुलिस उस लुटेरे दूल्हे की तलाश कर रही है, जिसने शादी से पहले ही ससुराल को भारी नुकसान पहुंचाया।

ये भी पढ़ें

गंगा एक्सप्रेस-वे पर फर्राटा भरने को हो जाएं तैयार, मेरठ से प्रयागराज का सफर होगा सुपरफास्ट, जानें टोल रेट
प्रयागराज
गंगा एक्सप्रेसवे तैयार: मेरठ से प्रयागराज का सफर होगा सुपरफास्ट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Jan 2026 03:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / लुटेरा दूल्हा: IAS अफसर बनकर 72 लाख की ठगी, शादी से पहले ही ससुराल कंगाल

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कानपुर में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, दो छात्रों की मौत, सभी कन्नौज के रहने वाले

कल्याणपुर थाना क्षेत्र में कार दुर्घटना, फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर

कानपुर आईआईटी में राजस्थान के रहने वाले पीएचडी छात्र ने की आत्महत्या, जाना था काउंसलिंग के लिए

आईआईटी कानपुर और मृतक छात्र की फाइल फोटो, फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर

मौसम का यू टर्न: सीजन की सबसे भारी बर्फबारी, एक के बाद एक तीन वेस्टर्न डिस्टरबेंस का तांडव

मौसम में आएगा परिवर्तन ब फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर

‘कमरे में 3 लड़कों के साथ थी मेरी पत्नी…’, गुस्से में मैंने रात में दबाया गला, पढ़ें पूरा कबूलनामा

कानपुर

कानपुर में दो चचेरे भाई नाबालिग किशोरी को जबरदस्ती उठा ले गए, गैंगरेप, गिरफ्तार

गैंगरेप फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.