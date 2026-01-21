लुटेरा दूल्हा: IAS अफसर बनकर 72 लाख की ठगी, शादी से पहले ही ससुराल कंगाल

बेटी के उज्ज्वल भविष्य और दामाद के रुतबे के लालच में परिवार ने अपनी सारी जमा-पूंजी नीतीश को सौंप दी। इस भारी-भरकम रकम का इंतजाम करने के लिए परिवार ने अपने पुश्तैनी जेवर और कीमती सामान भी बेच दिए। करीब 6 महीने तक नीतीश ट्रेनिंग का बहाना बनाता रहा। जब काफी वक्त बीत गया और ना तो शादी की बात आगे बढ़ी, ना ही उसकी पोस्टिंग हुई, तो युवती को शक होने लगा। जांच करने पर पता चला कि वह कोई अफसर नहीं बल्कि एक शातिर ठग है। उसने जो दस्तावेज और ई-मेल दिखाए थे, वे सभी फोटोशॉप से बनाया हुए और फर्जी निकले।