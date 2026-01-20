20 जनवरी 2026,

मंगलवार

प्रयागराज

गंगा एक्सप्रेस-वे पर फर्राटा भरने को हो जाएं तैयार, मेरठ से प्रयागराज का सफर होगा सुपरफास्ट, जानें टोल रेट

Ganga Expressway : देश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे लगभग तैयार है। इसके शुरू होते ही मेरठ से प्रयागराज तक का सफर तेज होगा और टोल भी बिना लाइन में लगे कटेगा। जानिए टोल रेट___

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Ravendra Mishra

image

Ravendra kumar mishra

Jan 20, 2026

गंगा एक्सप्रेसवे तैयार: मेरठ से प्रयागराज का सफर होगा सुपरफास्ट

गंगा एक्सप्रेसवे तैयार: मेरठ से प्रयागराज का सफर होगा सुपरफास्ट ,फोटो सोर्स -GPT

Ganga Expressway : देश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे लगभग तैयार हो चुका है। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेस-वे फरवरी के दूसरे सप्ताह में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से ना केवल समय की बचत होगी बल्कि सफर भी बेहद आरामदायक हो जाएगा। 594 किलोमीटर लंबे इस रास्ते पर कार से सफर करने वाले यात्रियों को मेरठ से प्रयागराज तक जाने के लिए 1515 रुपये का टोल टैक्स देना होगा।

लंबी कतारों से मिलेगा छुटकारा

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी(UPIDA) ने इस रास्ते पर फास्टैग टोल सिस्टम का सफल परीक्षण भी पूरा कर लिया है। इस एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स लेने के लिए बेहद आधुनिक तकनीक और कैमरों का इस्तेमाल किया गया है।इंजीनियरों ने ऐसी व्यवस्था की है कि टोल बूथ पर गाड़ियों को रुकने और ब्रेक मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही गाड़ी टोल के पास पहुंचेगी, वहां लगा सेंसर उसे स्कैन कर लेगा और एक से डेढ़ सेकंड के भीतर टोल का गेट अपने आप खुल जाएगा। इससे सफर के दौरान टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा।

टोल रेट

क्रम संख्यावाहन का प्रकारटोल दर (रुपये/किमी)
1कार, जीप, वैन व हल्के वाहन₹2.55
2हल्के वाणिज्यिक वाहन व मिनी बस₹4.05
3बस व ट्रक₹8.15
4भारी निर्माण वाहन₹12.55
5ओवरसाइज वाहन₹16.05
(नोट- दिए गए आंकड़े अनुमानित हैं।)

इस पूरे प्रोजेक्ट को चार अलग-अलग पैकेज में बांटकर बनाया गया है। मेरठ से बदायूं तक के पहले हिस्से का संचालन आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (IRB Infrastructure Developers Ltd) कंपनी कर रही है, जबकि बदायूं से प्रयागराज तक के बाकी तीन हिस्सों की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप के पास है। यात्रियों की सुविधा के लिए यह भी साफ कर दिया गया है कि आप एक्सप्रेसवे पर जितनी दूरी तय करेंगे, टोल टैक्स भी उसी हिसाब से कटेगा।

गंगा एक्सप्रेसवे के मुख्य फायदे

  • यह एक्सप्रेसवे मेरठ को सीधे प्रयागराज से जोड़ देगा। इससे दिल्ली- NCR और उत्तराखंड से प्रयागराज या संगम जाना बहुत आसान हो जाएगा और यात्रा में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा।
  • इस रास्ते के दोनों तरफ खास तौर पर औद्योगिक क्षेत्र, फार्मा पार्क और IT हब बनाने की तैयारी है। इससे नए कारखाने खुलेंगे, व्यापार बढ़ेगा और प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने से लोगों को आर्थिक फायदा होगा।
  • एक्सप्रेसवे बनने से किसानों को अपनी फसल, फल और सब्जियां बड़ी मंडियों या कोल्ड स्टोरेज तक जल्दी पहुंचाने में मदद मिलेगी। समय पर माल पहुंचने से किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिल पाएगा।
  • यह भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जहां वायुसेना के लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यहां दिन और रात, दोनों समय विमान उतर सकेंगे, जो देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है।
  • NCR और पश्चिमी यूपी के लोग अब आसानी से प्रयागराज के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर जा सकेंगे। पर्यटकों के आने-जाने से रास्ते में पड़ने वाले शहरों में होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

Published on:

20 Jan 2026 07:10 pm

