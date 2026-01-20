गंगा एक्सप्रेस-वे पर फर्राटा भरने को हो जाएं तैयार, मेरठ से प्रयागराज का सफर होगा सुपरफास्ट, जानें टोल रेट

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी(UPIDA) ने इस रास्ते पर फास्टैग टोल सिस्टम का सफल परीक्षण भी पूरा कर लिया है। इस एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स लेने के लिए बेहद आधुनिक तकनीक और कैमरों का इस्तेमाल किया गया है।इंजीनियरों ने ऐसी व्यवस्था की है कि टोल बूथ पर गाड़ियों को रुकने और ब्रेक मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही गाड़ी टोल के पास पहुंचेगी, वहां लगा सेंसर उसे स्कैन कर लेगा और एक से डेढ़ सेकंड के भीतर टोल का गेट अपने आप खुल जाएगा। इससे सफर के दौरान टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा।