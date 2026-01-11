‘मैं लुटेरी दुल्हन नहीं, मेरी कोई शादी नहीं हुई’, थाने पर पहुंची महिला बोली- मेरे साथ अश्लील हरकतें की गई

लुटेरी दुल्हन मामले में सामने आया नया अपडेट। फोटो सोर्स-AI
Crime News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हन का मामला दिसंबर 2025 में सामने आया। मामले को लेकर दिल्ली में नौकरी करने वाला युवक हरज्ञान पोस्टर लेकर SP के पास पहुंचा और कहा कि उसे उसकी बीबी दिलाओ। इस केस में नया अपडेट सामने आया है।
दरअसल, 8 दिसंबर को अलीगढ़ SP ऑफिस में उस समय हैरान करने वाला मामला आया जब हरज्ञान एक पोस्टर लेकर पहुंचा। इस पोस्टर पर लिखा था कि "मुझे मेरी बीवी दिलाओ"।
हरज्ञान ने बताया था कि वह चंडौस थाना इलाके के टिकरी भवापुर का निवासी है और वह दिल्ली में प्राइवेट काम करता है। उसकी शादी करीब 4 महीने पहले बुलंदशहर जिले की रिंकू नाम की लड़की से कराई गई थी। यह शादी गांव के नामजद लोगों ने बिचौलियों के जरिये कराई थी, इसके लिए हरज्ञान ने अपनी एक बीघा से कम जमीन बेचकर करीब 2 लाख 70 हजार रुपये दिए थे। पूरे पैसे बिचौलिए पप्पन को दिए गए थे।
हरज्ञान के मुताबिक, शादी के बाद नई दुल्हन केवल 3 दिन ही उसके साथ रही। चौथे दिन उसका एक साथी घर आया और बोला कि उसकी मां की तबीयत खराब है। इसी बहाने से उसकी पत्नी सामान और घर की कीमती चीजें लेकर फरार हो गई।
बता दें हरज्ञान की तहरीर पर पुलिस ने केहर सिंह, महेश, विशन, आजाद और गम्मन के साथ एक महिला के खिलाफ धोखाधड़ी और मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज पक्षों की बातों के आधार पर किया था।
चंडौस गांव टीकरी में चर्चित लुटेरी दुल्हन के मामले में शनिवार को दिलचस्प मोड़ आया। आरोपी बताई जा रही महिला खुद थाने पहुंची। इस दौरान उसने अपनी आपबीती पुलिस को बताई। महिला ने कहा कि वह कोई लुटेरी दुल्हन नहीं है। ना ही उसकी किसी से शादी हुई है।
महिला ने पुलिस को बताया कि हरज्ञान सिंह से उसकी पहचान पहले से थी। महिला के मुताबिक, उसकी मां के इलाज में हरज्ञान ने करीब 19 हजार रुपये की मदद की थी। इसी दौरान वह 4-5 दिन के लिए उसके यहां आकर रुकी थी। महिला का आरोप है कि हरज्ञान के एक दोस्त ने शराब के नशे में उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। इस वजह से वह असहज हो गई। बाद में हरज्ञान ही उसे खुद दिल्ली छोड़कर आया था। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि फिलहाल जांच की जा रही है।
