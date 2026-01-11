‘मैं लुटेरी दुल्हन नहीं, मेरी कोई शादी नहीं हुई’, थाने पर पहुंची महिला बोली- मेरे साथ अश्लील हरकतें की गई

महिला ने पुलिस को बताया कि हरज्ञान सिंह से उसकी पहचान पहले से थी। महिला के मुताबिक, उसकी मां के इलाज में हरज्ञान ने करीब 19 हजार रुपये की मदद की थी। इसी दौरान वह 4-5 दिन के लिए उसके यहां आकर रुकी थी। महिला का आरोप है कि हरज्ञान के एक दोस्त ने शराब के नशे में उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। इस वजह से वह असहज हो गई। बाद में हरज्ञान ही उसे खुद दिल्ली छोड़कर आया था। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि फिलहाल जांच की जा रही है।