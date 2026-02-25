यूपी चुनाव: बसपा ने आशीष पांडेय को बनाया पहला प्रत्याशी, क्या है इसका राजनीतिक संदेश?

अगर बात 2017 के चुनावों की करें तो मुकाबला बेहद रोमांचक रहा था। शुरुआती चुनाव प्रचार में भाजपा के विधायक मूलचंद निरंजन का विरोध देखा गया, लेकिन राजनीति की बाजी इस कदर पलटी मारी कि बसपा की कैंडिडेट फिसलकर दूसरे नंबर पर आ गईं। चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक, माधौगढ़ सीट पर वोटों की गिनती के बाद बीजेपी के मूलचंद्र निरंजन ने 34,974 वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि शुरुआती रुझान में आगे रहने वाली बसपा की शीतल कुशवाहा दूसरे स्थान पर रही थीं। मूल चंद्र सिंह को कुल 1,05,231 वोट मिले थे, जबकि शीतल कुशवाहा 70,257 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही थीं। वहीं, सपा के राघवेंद्र प्रताप सिंह 63,035 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे।