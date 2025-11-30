अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद बोले-दलित होने की वजह से नहीं मिला ध्वजारोहण का बुलावा,परिवार संग रामलला के किए दर्शन

सांसद ने बताया कि वे कई बार रामलला के दर्शन कर चुके हैं। और हर बार उन्हें आत्मिक शांति मिलती है। उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को आम लोगों को भी दर्शन नहीं करने दिया गया था। जिसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी से तीन बार बात की। इससे पहले वे 5 अप्रैल को रामनवमी के दिन भी परिवार के साथ मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अयोध्या की जनता ने उन पर भरोसा करके सेवा का मौका दिया है। और वे उस भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे।