Delhi Blast बड़ा खुलासा : डॉक्टर शाहीन खड़ी करने वाली थी महिला आतंकियों की फौज, भाई डॉ. परवेज भी करता था सहयोग!

Delhi Blast : दिल्ली लालकिला मेट्रो स्टेशन के पास कार में ब्लास्ट मामले की जांच NIA को सौंपी गई है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि वारदात को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्लास्ट मामले के तार यूपी से भी जुड़ रहे हैं।राजधानी लखनऊ में भी जांच टीम ने डॉ. परवेज और डॉ. शाहीन के घर पर छापा मारा है। दोनों भाई बहन हैं। इनके पिता का नाम सईद अंसारी है। उन्होंने अपने बेटे और बेटी के आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने की बात से साफ इंकार किया है।