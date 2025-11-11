Delhi Blast बड़ा खुलासा : डॉक्टर शाहीन खड़ी करने वाली थी महिला आतंकियों की फौज, भाई डॉ. परवेज भी करता था सहयोग!

लखनऊ के रहने वाले भाई-बहन के खिलाफ जांच तेज, PC- Patrika
Delhi Blast : दिल्ली लालकिला मेट्रो स्टेशन के पास कार में ब्लास्ट मामले की जांच NIA को सौंपी गई है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि वारदात को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्लास्ट मामले के तार यूपी से भी जुड़ रहे हैं।राजधानी लखनऊ में भी जांच टीम ने डॉ. परवेज और डॉ. शाहीन के घर पर छापा मारा है। दोनों भाई बहन हैं। इनके पिता का नाम सईद अंसारी है। उन्होंने अपने बेटे और बेटी के आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने की बात से साफ इंकार किया है।
सोमवार सुबह फरीदाबाद में भारी मात्रा में मिले विस्फोटक से एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। लेकिन, शाम ढलते-ढलते दिल्ली में धमाका हो गया। इस मामले में डॉक्टर शाहीन शाहीद को गिरफ्तार किया गया। वह लखनऊ की रहने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक वह जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी है और उसे महिला आतंकियों की फौज इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मिली है। शाहीन के भाई डॉ. परवेज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और एजेंसियां कई जगहों पर दबिश दे रही हैं।
महिला आतंकियों की भर्ती के लिए जैश-ए-मोहम्मद ने अलग विंग बनाई, जिसका नाम जमात उल-मोमिनात रखा गया। बताया जा रहा इस विंग का नेतृत्व पाकिस्तान में बैठकर खूंखार आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर करती है। सादिया अजहर के पति को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराया था। सादिया अब महिला आतंकियों की फौज खड़ी करने में जुटी है। पहले जानिए डॉक्टर शाहीन शाहीद की गतिविधियां…।
डॉक्टर शाहीन शाहीद कथित तौर पर अल-फ़लाह यूनिवर्सिटी की मेंबर है। शाहीन का कश्मीरी डॉक्टर मुज़म्मिल गनई उर्फ मुसैब से करीबी रिश्ता माना जाता है। मुजम्मिल को फरीदाबाद में उसके दो किराए के कमरों से 2,900 किलोग्राम विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के कोइल का मूल निवासी मुज्जम्मिल दिल्ली से लगभग 45 किलोमीटर दूर धौज स्थित अल-फ़लाह विश्वविद्यालय में एक डॉक्टर के रूप में कार्यरत था। पूछताछ में डॉ. मुज्जम्मिल ने बताया कि डॉ. शाहीन शाहिद उसकी गर्लफ्रेंड है।
जांच एजेंसियों ने डॉ. शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया। शाहीन की कार से पुलिस को रायफल, पिस्तौल और गोला-बारूद मिला, जिसके आधार पर शाहीन को गिरफ्तार किया गया। आप इस बात से समझ सकते हैं कि शाहीन कितनी खतरनाक है, उसे जैश ने भारत में आतंकियों की फौज इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दे रखी है। पाकिस्तान के बहावलपुर में 8 अक्तूबर को महिलाओं की भर्ती का ऐलान किया गया था और कमान शाहीन शाहिद को मिली।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जांच टीम ने डॉ. परवेज और डॉ. शाहीना के घर पर छापा मारा है। दोनों भाई भाई बहन हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर परवेज का संबंध फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े डॉ. शाहीन शाहिद और डॉ. मुजम्मिल अहमद से हो सकता है। दरअसल, डॉ. शाहीन और डॉ. परवेज के भाई-बहन हैं।
सूत्रों के अनुसार, एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम सुबह करीब सात बजे मड़ियांव के मुत्तकीपुर इलाके में डॉ. परवेज के घर पहुंची। सुरक्षा घेरा बनाकर घर के भीतर टीम ने कई घंटे तक तलाशी ली। इस दौरान स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। छापेमारी के दौरान डॉक्टर परवेज घर पर मौजूद नहीं थे। टीम ने घर के अन्य सदस्यों से पूछताछ की और कई अहम दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कब्जे में लिए।
एटीएस को घर के बाहर खड़ी सफेद रंग की आल्टो कार और अंदर से स्प्लेंडर बाइक बरामद मिली। कार के शीशे पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, गुड़म्बा का गेट पास चिपका मिला। घर से कुछ कंप्यूटर उपकरण, मोबाइल फोन और लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं।
पड़ोसियों ने बताया कि डॉ. परवेज ज्यादा मेलजोल नहीं रखता और घर पर बहुत कम ही दिखता। एटीएस ने आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले, लेकिन किसी संदिग्ध की फुटेज नहीं मिली। स्थानीय लोगों के मुताबिक, 50 वर्षीय डॉ. परवेज खुद को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से जुड़ा बताते थे।
डॉ. शाहीन के पिता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे तीन बच्चे हैं। बड़ा बेटा शोएब है, वह मेरे साथ रहता है। दूसरी शाहीन है, जिसका जिक्र आपलोग कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है कि वह किसी प्रकार की गलत गतिविधि से जुड़ी हुई है। मैंने एक महीने पहले शाहीन से बात की थी। परवेज से हर हफ्ते बात होती है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग