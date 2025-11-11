Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

Delhi Blast : ‘मैंने मना किया था, बेटा मत जाओ, काश! मान लेता कहना तो आज जिंदा होता मोहसिन’

Delhi Blast : सोमवार को दिल्ली में हुए ब्लास्ट में मेरठ के मोहसिन की मौत हो गई। वह दिल्ली में ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 11, 2025

दिल्ली ब्लास्ट में मेरठ के मोहसिन की मौत, PC- Patrika

मेरठ : दिल्ली ब्लास्ट में मेरठ के मोहसिन की मौत हो गई। मोहसिन दिल्ली में ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। वह अपनी पत्नी बच्चों के साथ दिल्ली में जामा मस्जिद स्थित पत्ता मोहल्ले में किराए के मकान रहता था। परिवार में मोहसिन की पत्नी सुल्ताना, बेटी हाफिजा और बेटा आहद है।

मोहसिन मूल रूप से मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र के न्यू इस्लामनगर गली नंबर 28 का रहने वाला है। मोहसिन सोमवार शाम को ई-रिक्शा से सवारियां लेकर लाल किला की तरफ गया था। इसी दौरान लाल किले के पास बम ब्लास्ट हुआ। मोहसिन भी इसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई।

मोहसिन का शव मंगलवार की सुबह मेरठ पहुंचा। शव पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। मोहसिन की पत्नी और बच्चे अभी दिल्ली में ही है। मोहसिन की पत्नी का कहना है कि शव को दिल्ली में दफन किया जाए। वहीं परिवार वालों का कहना है कि हम मोहसिन को मेरठ में ही सुपुर्द-ए-खाक करेंगे।

मां बोली- काश मेरी बात मान लेता

मोहसिन की मां बोली कि बेटा दो साल पहले कमाने के लिए दिल्ली चला गया था। मैंने उसे मना किया था कि बेटी यहीं रहकर कुछ कमा खा लो। लेकिन, वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता था और कहता था कि मां दिल्ली में कमाई भी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी।

मोहसिन की मां संजीदा ने बताया कि शाम को मोहसिन की पत्नी सुल्ताना ने अपने देवर नदीम को फोन किया। उसे बताया कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है मोहसिन का कहीं भी कुछ पता नहीं है। नदीम दिल्ली पहुंचा और उसने भाई मोहसिन की तलाश शुरू की, जहां उसे पता चला कि मोहसिन की ब्लास्ट में मौत हो चुकी है।

100 बार फोन किया, नहीं उठा

मोहसिन की पत्नी ने बताया कि वह 1 बजे खाना खाकर निकले थे। शाम 6 बजे मैंने फोन किया तो बताया कि कश्मीरी गेट के पास हूं। यहां पर थोड़ा जाम लगा है। इसके बाद से कॉल ही नहीं रिसीव हुई और खबर आई की मोहसिन की ब्लास्ट में मौत हो गई है।

ये भी पढ़ें

दिल्ली ब्लास्ट पर राजा भैया की दहाड़, बोले- बंटोगे तो कटोगे
प्रतापगढ़
raja bhaiya mla from kunda constituency in pratapgarh given big statement regarding delhi blasts

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 05:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / Delhi Blast : ‘मैंने मना किया था, बेटा मत जाओ, काश! मान लेता कहना तो आज जिंदा होता मोहसिन’

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मेरी हत्या की साजिश भी हो सकती है, शादी में पहुंचे आजम खान का सियासी तंज!

azam khan attended wedding made big statement said could be conspiracy to assassinate me
मेरठ

Crime मेरठ में घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म, 23 वर्षीय आरोपी…

Meerut
मेरठ

पति-पत्नी और वो: 3 बच्चों की मां ने पुराने प्रेमी से बढ़ाई नजदीकियां: तबाह हो गया पूरा परिवार

wife along with her lover killed husband and threw his body into pond three arrested in meerut crime news
मेरठ

आठ साल से श्रीनगर में सैलून चलाने वाले का निकला आतंकी कनेक्‍शन! मेरठ में खुफिया एजेंसियों का डेरा

International smuggler
मेरठ

मुस्कान से भी खतरनाक निकली इन्फ्लुएंसर… प्रेमी से कराया पति का मर्डर, सीने में…

UP
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.