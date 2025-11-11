Delhi Blast : ‘मैंने मना किया था, बेटा मत जाओ, काश! मान लेता कहना तो आज जिंदा होता मोहसिन’

मोहसिन की मां संजीदा ने बताया कि शाम को मोहसिन की पत्नी सुल्ताना ने अपने देवर नदीम को फोन किया। उसे बताया कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है मोहसिन का कहीं भी कुछ पता नहीं है। नदीम दिल्ली पहुंचा और उसने भाई मोहसिन की तलाश शुरू की, जहां उसे पता चला कि मोहसिन की ब्लास्ट में मौत हो चुकी है।