Delhi Blast : ‘मैंने मना किया था, बेटा मत जाओ, काश! मान लेता कहना तो आज जिंदा होता मोहसिन’

दिल्ली ब्लास्ट में मेरठ के मोहसिन की मौत
मेरठ : दिल्ली ब्लास्ट में मेरठ के मोहसिन की मौत हो गई। मोहसिन दिल्ली में ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। वह अपनी पत्नी बच्चों के साथ दिल्ली में जामा मस्जिद स्थित पत्ता मोहल्ले में किराए के मकान रहता था। परिवार में मोहसिन की पत्नी सुल्ताना, बेटी हाफिजा और बेटा आहद है।
मोहसिन मूल रूप से मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र के न्यू इस्लामनगर गली नंबर 28 का रहने वाला है। मोहसिन सोमवार शाम को ई-रिक्शा से सवारियां लेकर लाल किला की तरफ गया था। इसी दौरान लाल किले के पास बम ब्लास्ट हुआ। मोहसिन भी इसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई।
मोहसिन का शव मंगलवार की सुबह मेरठ पहुंचा। शव पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। मोहसिन की पत्नी और बच्चे अभी दिल्ली में ही है। मोहसिन की पत्नी का कहना है कि शव को दिल्ली में दफन किया जाए। वहीं परिवार वालों का कहना है कि हम मोहसिन को मेरठ में ही सुपुर्द-ए-खाक करेंगे।
मोहसिन की मां बोली कि बेटा दो साल पहले कमाने के लिए दिल्ली चला गया था। मैंने उसे मना किया था कि बेटी यहीं रहकर कुछ कमा खा लो। लेकिन, वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता था और कहता था कि मां दिल्ली में कमाई भी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी।
मोहसिन की मां संजीदा ने बताया कि शाम को मोहसिन की पत्नी सुल्ताना ने अपने देवर नदीम को फोन किया। उसे बताया कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है मोहसिन का कहीं भी कुछ पता नहीं है। नदीम दिल्ली पहुंचा और उसने भाई मोहसिन की तलाश शुरू की, जहां उसे पता चला कि मोहसिन की ब्लास्ट में मौत हो चुकी है।
मोहसिन की पत्नी ने बताया कि वह 1 बजे खाना खाकर निकले थे। शाम 6 बजे मैंने फोन किया तो बताया कि कश्मीरी गेट के पास हूं। यहां पर थोड़ा जाम लगा है। इसके बाद से कॉल ही नहीं रिसीव हुई और खबर आई की मोहसिन की ब्लास्ट में मौत हो गई है।
