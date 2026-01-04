‘अब्दुल’ बना हैवान! महिला कर्मचारी की 16 साल बेटी के साथ किया रेप, फिर वीडियो-फोटो से ब्लैकमेल

मौदहा तहसील के नायकपुरवा इचौली स्थित जल विभाग में तैनात अब्दुल सलाम उर्फ आरिफ जल बिल वितरण, भुगतान और पाइपलाइन मरम्मत जैसे काम करता था। वह अपने परिवार संग परिसर में ही रहता है। आरोप है कि उसने अपने साथ काम कर रही, महिला की 16 साल की बेटी को बातों में फंसाया, उसके साथ रेप किया और अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार-बार ब्लैकमेल करता रहा और किशोरी के साथ शारीरिक शोषण किया। परेशान होकर पीड़िता ने अपनी मां को पूरी आपबीती सुनाई। मां ने 1 जनवरी को सदर कोतवाली में दुष्कर्म, POCSO एक्ट और IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया।