‘अब्दुल’ बना हैवान! महिला कर्मचारी की 16 साल बेटी के साथ किया रेप, फिर वीडियो-फोटो से ब्लैकमेल

हमीरपुर में जल विभाग का कर्मचारी निकला दरिंदा!
Hamirpur Crime News : यूपी के हमीरपुर में दरिंदगी की एक खौफनाक घटना घटी है। यहां एक महिला ने जल विभाग के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। आरोप में महिला ने बताया कि उसके ही साथ काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब्दुल सलाम उर्फ आरिफ ने उसकी 16 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया और वीडियो-फोटो बनाकर ब्लैकमेल किया। पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और विभाग ने उसे निलंबित कर दिया है।
मौदहा तहसील के नायकपुरवा इचौली स्थित जल विभाग में तैनात अब्दुल सलाम उर्फ आरिफ जल बिल वितरण, भुगतान और पाइपलाइन मरम्मत जैसे काम करता था। वह अपने परिवार संग परिसर में ही रहता है। आरोप है कि उसने अपने साथ काम कर रही, महिला की 16 साल की बेटी को बातों में फंसाया, उसके साथ रेप किया और अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार-बार ब्लैकमेल करता रहा और किशोरी के साथ शारीरिक शोषण किया। परेशान होकर पीड़िता ने अपनी मां को पूरी आपबीती सुनाई। मां ने 1 जनवरी को सदर कोतवाली में दुष्कर्म, POCSO एक्ट और IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी अब्दुल सलाम उर्फ आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच के अधिकारी के मुताबिक, आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। मामले की गहन जांच जारी है। दूसरी तरफ, जल संस्थान विभाग ने आरोपी कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। विभागीय सूत्रों के अनुसार, आरोपी की हरकतों की जानकारी मिलते ही उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई की।
पहले भी विवादों में रहा आरोपी
सूत्रों से पता चला है कि अब्दुल सलाम उर्फ आरिफ की कार्यशैली विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले से परेशान करती रही है। वह अक्सर अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करता था, गाली-गलौज करता और धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करता था। इसके खिलाफ पूर्व में भी महाप्रबंधक को शिकायती पत्र लिखा गया था।
