4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हमीरपुर

‘अब्दुल’ बना हैवान! महिला कर्मचारी की 16 साल बेटी के साथ किया रेप, फिर वीडियो-फोटो से ब्लैकमेल

यूपी के हमीरपुर में जल विभाग के कर्मचारी अब्दुल सलाम उर्फ आरिफ पर 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है।

2 min read
Google source verification

हमीरपुर

image

Anuj Singh

Jan 04, 2026

हमीरपुर में जल विभाग का कर्मचारी निकला दरिंदा!

हमीरपुर में जल विभाग का कर्मचारी निकला दरिंदा! Source- AI

Hamirpur Crime News : यूपी के हमीरपुर में दरिंदगी की एक खौफनाक घटना घटी है। यहां एक महिला ने जल विभाग के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। आरोप में महिला ने बताया कि उसके ही साथ काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब्दुल सलाम उर्फ आरिफ ने उसकी 16 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया और वीडियो-फोटो बनाकर ब्लैकमेल किया। पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और विभाग ने उसे निलंबित कर दिया है।

आरोपी की घिनौनी हरकत

मौदहा तहसील के नायकपुरवा इचौली स्थित जल विभाग में तैनात अब्दुल सलाम उर्फ आरिफ जल बिल वितरण, भुगतान और पाइपलाइन मरम्मत जैसे काम करता था। वह अपने परिवार संग परिसर में ही रहता है। आरोप है कि उसने अपने साथ काम कर रही, महिला की 16 साल की बेटी को बातों में फंसाया, उसके साथ रेप किया और अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार-बार ब्लैकमेल करता रहा और किशोरी के साथ शारीरिक शोषण किया। परेशान होकर पीड़िता ने अपनी मां को पूरी आपबीती सुनाई। मां ने 1 जनवरी को सदर कोतवाली में दुष्कर्म, POCSO एक्ट और IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस कार्रवाई और आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी अब्दुल सलाम उर्फ आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच के अधिकारी के मुताबिक, आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। मामले की गहन जांच जारी है। दूसरी तरफ, जल संस्थान विभाग ने आरोपी कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। विभागीय सूत्रों के अनुसार, आरोपी की हरकतों की जानकारी मिलते ही उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई की।

पहले भी विवादों में रहा आरोपी
सूत्रों से पता चला है कि अब्दुल सलाम उर्फ आरिफ की कार्यशैली विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले से परेशान करती रही है। वह अक्सर अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करता था, गाली-गलौज करता और धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करता था। इसके खिलाफ पूर्व में भी महाप्रबंधक को शिकायती पत्र लिखा गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 03:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hamirpur / ‘अब्दुल’ बना हैवान! महिला कर्मचारी की 16 साल बेटी के साथ किया रेप, फिर वीडियो-फोटो से ब्लैकमेल

बड़ी खबरें

View All

हमीरपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी: एनएच-34 पर मौत का तांडव, डंपर के टायर में फंसा ऑटो, 2 KM तक घसीटा, चालक की मौत दो घायल

टेंपो को घसीटा डंपर फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट
हमीरपुर

मां को जिंदा जलते देख चिल्लाते रहे बच्चे, अब सबूत मांग रही पुलिस

mathura yamuna expressay road accident, yamuna expressway road accident, road accident news
हमीरपुर

Missing Case: 55 दिन बाद मिले लापता भाजपा नेता, बोले-पुलिस को सबक सिखाने के लिए खुद छिपा था

Hamirpur Missing Case (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
हमीरपुर

हमीरपुर में हैवानियत की शिकार किशोरी हार गई जिंदगी की जंग; गैंगरेप और तेजाब हमले के जख्मों के बाद लखनऊ में ली अंतिम सांस

hamirpur gang rape acid attack minor death kgmu uttar pradesh
हमीरपुर

विवाह में मची लूट, चिप्स लेकर भागा दूल्हा… देखती रह गई दुल्हन

हमीरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.