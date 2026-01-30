30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

हमीरपुर

‘हम मां-बेटे अफसरों के पास दौड़ते रहे लेकिन’, जान देन से पहले आखिरी संदेश: लिखा- चाचा चाहता तो मार सकता था….

Crime News: 'मेरी मां का आत्मसम्मान आपने नहीं रखा', शख्स ने ऐसा लिखकर सुसाइड कर लिया। मां और बेटे दोनों ने जहर खा लिया। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

हमीरपुर

image

Harshul Mehra

Jan 30, 2026

mother son consumed poison together son died what written in message before taking his own life suicide

शख्स ने जहर खाकर किया सुसाइड। फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक शख्स ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। उसने अपनी मौत का जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन को बताया। जहर खाने से पहले युवक ने कुछ बातें भी लिखी।

Hamirpur News: सुसाइड से पहले आखिरी संदेश

युवक ने लिखा, '' चाचा आपने 2 फीट बढ़ाकर मेरी जमीन पर मकान बना लिया, लेकिन आपको क्या मिला। मेरी मां का आत्मसम्मान आपने नहीं रखा। मैं चाहता तो आपको मार भी सकता था। परिवार से लड़ना मेरी फितरत में नहीं रहा, इसलिए अब मौत को चुनने का फैसला ले रहा हूं। हम मां-बेटे अफसरों के पास दौड़ते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मेरी मौत का जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन है।''

Hamirpur Crime: युवक ने डायरी में 3 पेज का सुसाइड नोट लिखा

युवक ने अपनी डायरी में 3 पेज का सुसाइड नोट लिखा। इसके बाद कुरारा क्षेत्र के रिठारी गांव निवासी गिरधारी सिंह और उसकी मां कुंवर देवी पाल सिंह ने बुधवार रात जहरीला पदार्थ खा लिया।

UP News: LLR अस्पताल में गिरधारी की मौत

कानपुर के LLR अस्पताल में गिरधारी की मौत हो गई। वहीं कुंवर देवी की हालत गंभीर है। गिरधारी को साल 2017 में हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की सजा हुई थी। 2022 में उसे जमानत मिली। उसके खिलाफ कुरारा थाने में हत्या, मारपीट के 11 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें एक में फाइनल रिपोर्ट (FR) लग चुकी है।

Suicide in Hamirpur: प्लॉट में 2 फीट बढ़ाकर मकान बनाने को लेकर झगड़ा

कुंवर देवी के पति सूरज पाल सिंह की मौत हो चुकी है। पति की मौत के बाद से वह गांव छोड़कर हमीरपुर के चौरा देवी मुहल्ले में रहने लगीं। उनका अपने ही देवर शिवनरेश सिंह उर्फ लालू से गांव में खाली पड़े प्लॉट में 2 फीट बढ़ाकर मकान बनाने को लेकर झगड़ा है। उनका पुत्र गिरधारी सिंह भी इस मामले में उच्चाधिकारियों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद उसने जहर खाने जैसा घातक कदम उठाया। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है।

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

30 Jan 2026 03:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hamirpur / 'हम मां-बेटे अफसरों के पास दौड़ते रहे लेकिन', जान देन से पहले आखिरी संदेश: लिखा- चाचा चाहता तो मार सकता था….
