‘हम मां-बेटे अफसरों के पास दौड़ते रहे लेकिन’, जान देन से पहले आखिरी संदेश: लिखा- चाचा चाहता तो मार सकता था….

कुंवर देवी के पति सूरज पाल सिंह की मौत हो चुकी है। पति की मौत के बाद से वह गांव छोड़कर हमीरपुर के चौरा देवी मुहल्ले में रहने लगीं। उनका अपने ही देवर शिवनरेश सिंह उर्फ लालू से गांव में खाली पड़े प्लॉट में 2 फीट बढ़ाकर मकान बनाने को लेकर झगड़ा है। उनका पुत्र गिरधारी सिंह भी इस मामले में उच्चाधिकारियों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद उसने जहर खाने जैसा घातक कदम उठाया। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है।