‘हम मां-बेटे अफसरों के पास दौड़ते रहे लेकिन’, जान देन से पहले आखिरी संदेश: लिखा- चाचा चाहता तो मार सकता था….

शख्स ने जहर खाकर किया सुसाइड।
Crime News: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक शख्स ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। उसने अपनी मौत का जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन को बताया। जहर खाने से पहले युवक ने कुछ बातें भी लिखी।
युवक ने लिखा, '' चाचा आपने 2 फीट बढ़ाकर मेरी जमीन पर मकान बना लिया, लेकिन आपको क्या मिला। मेरी मां का आत्मसम्मान आपने नहीं रखा। मैं चाहता तो आपको मार भी सकता था। परिवार से लड़ना मेरी फितरत में नहीं रहा, इसलिए अब मौत को चुनने का फैसला ले रहा हूं। हम मां-बेटे अफसरों के पास दौड़ते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मेरी मौत का जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन है।''
युवक ने अपनी डायरी में 3 पेज का सुसाइड नोट लिखा। इसके बाद कुरारा क्षेत्र के रिठारी गांव निवासी गिरधारी सिंह और उसकी मां कुंवर देवी पाल सिंह ने बुधवार रात जहरीला पदार्थ खा लिया।
कानपुर के LLR अस्पताल में गिरधारी की मौत हो गई। वहीं कुंवर देवी की हालत गंभीर है। गिरधारी को साल 2017 में हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की सजा हुई थी। 2022 में उसे जमानत मिली। उसके खिलाफ कुरारा थाने में हत्या, मारपीट के 11 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें एक में फाइनल रिपोर्ट (FR) लग चुकी है।
कुंवर देवी के पति सूरज पाल सिंह की मौत हो चुकी है। पति की मौत के बाद से वह गांव छोड़कर हमीरपुर के चौरा देवी मुहल्ले में रहने लगीं। उनका अपने ही देवर शिवनरेश सिंह उर्फ लालू से गांव में खाली पड़े प्लॉट में 2 फीट बढ़ाकर मकान बनाने को लेकर झगड़ा है। उनका पुत्र गिरधारी सिंह भी इस मामले में उच्चाधिकारियों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद उसने जहर खाने जैसा घातक कदम उठाया। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है।
