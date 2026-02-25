एक चिंगारी और उजड़ गई रोजी, आग से तीन दुकानें जलकर हुई राख

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्टेट हाईवे की पटरी पर नलकूप संस्थान के सामने अस्थायी रूप से दुकानें लगी हुई हैं। इन दुकानों के ठीक पीछे लंबे समय से कूड़े का ढेर जमा है। बुधवार दोपहर ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे निकली चिंगारी सीधे कूड़े के ढेर में जा गिरी। कूड़े में आग लगते ही तेज लपटें उठने लगीं और कुछ ही पलों में आग दुकानों तक पहुंच गई। आग की चपेट में कस्बा निवासी नफीस खान की ऑटो पार्ट्स की दुकान, प्रताप कुशवाहा की साइकिल रिपेयरिंग की दुकान और किशोर कुशवाहा की सेनेटरी की दुकान आ गई।