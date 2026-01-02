यूपी: एनएच-34 पर मौत का तांडव, डंपर के टायर में फंसा ऑटो, 2 KM तक घसीटा, चालक की मौत दो घायल

टेंपो को घसीटा डंपर फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एनएच-34 पर एक खौफनाक हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार डंपर ने एक ऑटो को टक्कर मारने के बाद करीब दो किलोमीटर तक घसीट दिया। हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
यह दर्दनाक घटना हमीरपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर उस वक्त हुई। जब एक तेज रफ्तार डंपर ने सामने से जा रहे ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो डंपर के पीछे टायर में फंस गया। चालक को संभलने तक का मौका नहीं मिला। डंपर चालक ऑटो को करीब दो किलोमीटर तक घसीटता चला गया।
इस दौरान ऑटो में सवार यात्री एक-एक कर सड़क पर गिरते नजर आए। यह दिल दहला देने वाला मंजर पीछे चल रहे लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ऑटो डंपर के टायर में फंसा हुआ है। लोग चीख-पुकार कर रहे हैं।
हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि दो अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
घटना के बाद डंपर चालक ट्रक छोड़कर सीधे थाने में घुस गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
