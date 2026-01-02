यूपी: एनएच-34 पर मौत का तांडव, डंपर के टायर में फंसा ऑटो, 2 KM तक घसीटा, चालक की मौत दो घायल

इस दौरान ऑटो में सवार यात्री एक-एक कर सड़क पर गिरते नजर आए। यह दिल दहला देने वाला मंजर पीछे चल रहे लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ऑटो डंपर के टायर में फंसा हुआ है। लोग चीख-पुकार कर रहे हैं।

हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि दो अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।