Hamirpur News: जनसेवा केंद्र संचालक ने लगाई फांसी, तीन दिन पहले ही घर आई थी खुशियां

जानकारी के अनुसार, कांशीराम कॉलोनी निवासी अंकित कुमार ओमर (35) कस्बे में “बालाजी कंप्यूटर्स” नाम से जनसेवा केंद्र चलाते थे। हाल ही में उन्होंने अपना नया मकान बनवाया था, जहां परिवार के साथ रहने लगे थे। कॉलोनी वाले पुराने घर से सामान शिफ्ट किया जा रहा था। देर रात अंकित कुछ सामान लेने कॉलोनी गए, लेकिन देर तक वापस नहीं लौटे। जब परिजनों को चिंता हुई तो वे कॉलोनी पहुंचे। वहां कमरे के अंदर अंकित का शव फंदे से लटका मिला। परिजन आनन-फानन में उन्हें नीचे उतारकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।