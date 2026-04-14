14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हमीरपुर

Hamirpur News: जनसेवा केंद्र संचालक ने लगाई फांसी, तीन दिन पहले ही घर आई थी खुशियां

Hamirpur suicide case:हमीरपुर में जनसेवा केंद्र संचालक अंकित कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तीन दिन पहले ही उनके घर बेटी का जन्म हुआ था। सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मकान बेटी के नाम करने की बात लिखी गई है।

2 min read
Google source verification

हमीरपुर

image

Avanish Kumar

Apr 14, 2026

सांकेतिक फोटो

हमीरपुर जिले के भरुआ सुमेरपुर कस्बे से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कांशीराम कॉलोनी में रहने वाले जनसेवा केंद्र संचालक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हैरानी की बात यह है कि महज तीन दिन पहले ही उनके घर बेटी का जन्म हुआ था और परिवार में खुशियों का माहौल था, जो अब मातम में बदल गया है।

जानकारी के अनुसार, कांशीराम कॉलोनी निवासी अंकित कुमार ओमर (35) कस्बे में “बालाजी कंप्यूटर्स” नाम से जनसेवा केंद्र चलाते थे। हाल ही में उन्होंने अपना नया मकान बनवाया था, जहां परिवार के साथ रहने लगे थे। कॉलोनी वाले पुराने घर से सामान शिफ्ट किया जा रहा था। देर रात अंकित कुछ सामान लेने कॉलोनी गए, लेकिन देर तक वापस नहीं लौटे। जब परिजनों को चिंता हुई तो वे कॉलोनी पहुंचे। वहां कमरे के अंदर अंकित का शव फंदे से लटका मिला। परिजन आनन-फानन में उन्हें नीचे उतारकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें अंकित ने अपनी मर्जी से आत्महत्या करने की बात लिखी है। साथ ही उन्होंने अपने नए मकान को बड़ी बेटी के नाम करने का जिक्र किया है। पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

इस घटना ने इसलिए भी सभी को झकझोर दिया है क्योंकि लगभग 10 महीने पहले अंकित के छोटे भाई अमर ने भी इसी कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिवार पहले ही इस सदमे से उबर नहीं पाया था कि अब एक और बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि परिवार मूल रूप से कानपुर देहात के पुखरायां का रहने वाला है। बचपन में ही उनकी मां बच्चों को लेकर मायके आकर बस गई थीं। मां का भी पहले ही बीमारी से निधन हो चुका है।

वही अंकित की पत्नी खुशबू ने तीन दिन पहले ही एक बेटी को जन्म दिया था। घर में नई जिंदगी के आने की खुशियां अभी ठीक से मन भी नहीं पाई थीं कि यह दर्दनाक घटना हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है।

थाना प्रभारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Apr 2026 01:14 pm

Published on:

14 Apr 2026 01:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hamirpur / Hamirpur News: जनसेवा केंद्र संचालक ने लगाई फांसी, तीन दिन पहले ही घर आई थी खुशियां

बड़ी खबरें

View All

हमीरपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हमीरपुर में सड़क हादसा: दो बाइकों की भिड़ंत में दो की मौत, तीन गंभीर

हमीरपुर

Hamirpur News:मैं तलाक नहीं दे सकता, मर सकता हूं, 6 पन्नों के नोट ने खोले रिश्तों के कड़वे सच

हमीरपुर

Hamirpur News: लैपटॉप-रजिस्टर में छिपा 7 करोड़ का खेल, 1 गिरफ्तारी से खुला 2000 फर्जी कंपनियों का राज

हमीरपुर

Hamirpur News: इंतजार करता रहा परिवार, डॉक्टर नहीं आए, मासूम की मौत

हमीरपुर

ना डीजे, ना बैंड-बाजा… 25 बैलगाड़ियों में निकली 3 किमी लंबी बारात, बुंदेलखंड में लौटी सदियों पुरानी शान

bullock cart wedding bundelkhand tradition
हमीरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.