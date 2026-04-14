हमीरपुर में सड़क हादसा: दो बाइकों की भिड़ंत में दो की मौत, तीन गंभीर

जानकारी के अनुसार, चंडौत गांव निवासी ऋषि (30) अपने साथी रवि (27) के साथ बाइक से सरीला की ओर जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर, सरीला निवासी राहुल (28) अपने साथियों रामू (25) और जितेंद्र (30) के साथ जालौन जिले के कहटा गांव में आयोजित कुआं पूजन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। धंगवा और चंडौत गांव के बीच गल्ला मंडी के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि सभी पांचों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों की भीड़ जुट गई।