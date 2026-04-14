हमीरपुर में सड़क हादसा: दो बाइकों की भिड़ंत में दो की मौत, तीन गंभीर

सांकेतिक फोटो
हमीरपुर जिले के थाना जरिया क्षेत्र में चंडौत और धंगवा गांव के बीच स्थित गल्ला मंडी के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक सफाईकर्मी समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उरई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वही मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार, चंडौत गांव निवासी ऋषि (30) अपने साथी रवि (27) के साथ बाइक से सरीला की ओर जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर, सरीला निवासी राहुल (28) अपने साथियों रामू (25) और जितेंद्र (30) के साथ जालौन जिले के कहटा गांव में आयोजित कुआं पूजन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। धंगवा और चंडौत गांव के बीच गल्ला मंडी के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि सभी पांचों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों की भीड़ जुट गई।
घटना की सूचना मिलते ही जरिया थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरीला पहुंचाया गया। यहां डॉ. प्रियंक मिश्रा ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया।हालत गंभीर होने के कारण तीन घायलों को बेहतर इलाज के लिए उरई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं, डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में शोक का माहौल है। वही पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण हुआ हो सकता है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है।
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