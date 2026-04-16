Hamirpur News:थाने से 3 किमी दूर बेखौफ बदमाश: महिला को बांधकर 10 लाख की लूट से मचा हड़कंप

क्षेत्राधिकारी मौदहा ने बताया कि पवन कुमार पुत्र गणेश प्रसाद निवासी ग्राम निवादा, थाना बिवांर, जनपद हमीरपुर के घर में घुसकर 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घर में रखे गहने व नगदी रुपये ले जाने की सूचना थाना बिवांर पुलिस को प्राप्त हुई। थाना बिवांर पुलिस एवं फील्ड यूनिट टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है। पीड़ित से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही प्रचलित है। शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।