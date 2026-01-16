नन्ही परी के स्वागत में सड़क पर उतरा परिवार, ढोल-डीजे संग गूंजा शहर, निकला 13 स्कॉर्पियो का काफिला

जब निखत और बच्ची को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, तो परिवार ने बड़ा जश्न मनाने का फैसला किया। अस्पताल से घर तक 13 स्कॉर्पियो गाड़ियों का लंबा काफिला निकाला गया। सभी गाड़ियां नीले गुब्बारों से सजाई गई थीं। आगे गाड़ियां गुब्बारों के साथ चल रही थीं। पीछे बैंड-बाजे, डीजे, ढोल-नगाड़े बज रहे थे। रास्ते में लोग नाचते-गाते, तालियां बजाते घर तक पहुंचे। एक गाड़ी में राजू और निखत अपनी नन्ही बेटी को गोद में लेकर बैठे थे। बाकी गाड़ियों में रिश्तेदार और परिवार के लोग थे। हाईवे पर यह नजारा देखने लायक था। घर पहुंचते ही परिवार की महिलाओं ने बैंड-बाजों के साथ बच्ची का भव्य स्वागत किया। मोहल्ले के लोग भी इस खुशी में शामिल हो गए। पूरा माहौल खुशियों से भर गया।