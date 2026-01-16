नन्ही परी के स्वागत में सड़क पर उतरा परिवार, ढोल-डीजे संग गूंजा शहर, निकला 13 स्कॉर्पियो का काफिला

हमीरपुर में बेटी के जन्म पर दिखा अनोखा जश्न Source- X
Hamirpur News: यूपी के हमीरपुर में एक परिवार ने बेटी के जन्म पर बहुत बड़ा जश्न मनाया। इस खुशी में उन्होंने 13 स्कॉर्पियो गाड़ियों का काफिला निकाला। यह मामला मौदहा कस्बे के मोहल्ला फत्तेपुर का है। परिवार लंबे समय से बेटी का इंतजार कर रहा था। एक पीढ़ी के बाद घर में बेटी आई है। इस वजह से सबकी खुशी दोगुनी हो गई।
इस परिवार के मुखिया अंजुम परवेज उर्फ राजू हैं। वे घर में आटा चक्की चलाते हैं। उनके पिता रिटायर्ड फौजी हैं। राजू की पत्नी का नाम निखत फातिमा है। राजू चार भाइयों में सबसे बड़े हैं। उनके कोई बहन नहीं है। बाकी भाइयों की अभी शादी भी नहीं हुई। पूरे परिवार में बेटी के आने का बहुत बेसब्री से इंतजार था। 2 दिन पहले यानी मंगलवार को निखत फातिमा ने अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। अस्पताल घर से सिर्फ एक किलोमीटर दूर था। डिलीवरी के समय पूरा परिवार बेटी होने की दुआएं मांग रहा था। जैसे ही डॉक्टरों ने बेटी होने की खबर दी, घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब नाचने-गाने लगे।
जब निखत और बच्ची को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, तो परिवार ने बड़ा जश्न मनाने का फैसला किया। अस्पताल से घर तक 13 स्कॉर्पियो गाड़ियों का लंबा काफिला निकाला गया। सभी गाड़ियां नीले गुब्बारों से सजाई गई थीं। आगे गाड़ियां गुब्बारों के साथ चल रही थीं। पीछे बैंड-बाजे, डीजे, ढोल-नगाड़े बज रहे थे। रास्ते में लोग नाचते-गाते, तालियां बजाते घर तक पहुंचे। एक गाड़ी में राजू और निखत अपनी नन्ही बेटी को गोद में लेकर बैठे थे। बाकी गाड़ियों में रिश्तेदार और परिवार के लोग थे। हाईवे पर यह नजारा देखने लायक था। घर पहुंचते ही परिवार की महिलाओं ने बैंड-बाजों के साथ बच्ची का भव्य स्वागत किया। मोहल्ले के लोग भी इस खुशी में शामिल हो गए। पूरा माहौल खुशियों से भर गया।
परिवार के बड़े बाबा रुकनुद्दीन, जो बीएसएफ से रिटायर्ड हैं। उन्होंने अपनी नवासी को गोद में लिया। उन्होंने बच्ची को 5000 रुपये नेग दिए और घर में प्रवेश कराया। बाबा ने आशीर्वाद दिया कि यह नन्ही परी घर में सुख-समृद्धि लाएगी। दादी रोशनी बहुत खुश थीं। उन्होंने कहा कि बेटी आते ही मेरी सारी बीमारियां छूमंतर हो गईं। उन्होंने बच्ची को दुलारते हुए कहा कि बेटी के आने से घर में नई रौनक आ गई है।
जिस अस्पताल में डिलीवरी हुई, वहां की डॉक्टर ने कहा कि पिछले 3 साल में हमीरपुर जिले में बेटी के जन्म पर इतना बड़ा और जोश भरा जश्न उन्होंने पहली बार देखा। उन्होंने कहा कि ऐसा जश्न समाज की सोच बदल सकता है। यह संदेश देता है कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि खुशियों का सबसे बड़ा कारण हैं।
