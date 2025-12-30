मां को जिंदा जलते देख चिल्लाते रहे बच्चे, अब सबूत मांग रही पुलिस

16 दिसंबर की वह काली सुबह। यमुना एक्सप्रेस-वे पर पसरा सन्नाटा अचानक चीख-पुकार, धुएं और आग की लपटों में बदल गया। जलती हुई बस के भीतर जो मंजर था, वह शायद कोई भी इंसान जीवन भर न भूल पाए। इसी बस में सवार थी हमीरपुर के गोविंद कुमार अपनी पत्नी पार्वती और उनके दो बच्चे। हादसे के समय बस में सवार पार्वती ने अपने दो बच्चों 8 वर्षीय आकाश और 6 वर्षीय बेटी को खिड़की से बाहर धकेलकर उनकी जान बचाई। बच्चे हादसे के प्रत्यक्षदर्शी हैं।