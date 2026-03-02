ना डीजे, ना बैंड-बाजा… 25 बैलगाड़ियों में निकली 3 किमी लंबी बारात, बुंदेलखंड में लौटी सदियों पुरानी शान

Wedding Bundelkhand Tradition: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में सदियों पुरानी बैलगाड़ी से बारात निकालने की परंपरा एक बार फिर जीवंत हो उठी। मौदहा थाना क्षेत्र के अंतिम गांव गुड़ा में रहने वाले जागेंद्र द्विवेदी के पुत्र मोहित द्विवेदी की शादी को पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया। वर्षों से बंद पड़ी इस परंपरा को परिवार और ग्रामीणों के सहयोग से दोबारा शुरू किया गया, जिसने आधुनिक दौर में लोक-संस्कृति के प्रति लोगों का भरोसा फिर से मजबूत किया।