Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

यूपी भाजपा में बड़े फेरबदल की तैयारी! नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा जल्द; इस नेता पर पार्टी की नजर

UP Politics: 5 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। अब जल्द ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 19, 2025

new bjp state president may announced soon in uttar pradesh whose name could be finalized up politics

UP Politics: यूपी भाजपा में बड़े फेरबदल की तैयारी! नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा जल्द। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

UP Politics: बिहार में NDA की प्रचंड जीत के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक बदलाव की तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश भाजपा को जल्द ही नया अध्यक्ष मिल सकता है। इसके लिए संगठन को एक प्रभावशाली और जुझारू चेहरे की तलाश है।

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का नाम आगे

BJP सूत्रों की माने तो इस दौड़ में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का नाम भी तेजी से उभर रहा है। BJP 2027 के विधानसभा चुनाव में हैट्रिक का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में योगी सरकार 2.0 का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार भी प्रस्तावित है। राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण के बाद यूपी में संगठनात्मक और सरकारी स्तर पर बदलावों की प्रक्रिया और गति पकड़ लेगी। पार्टी पदाधिकारियों की माने तो आलाकमान दिसंबर तक यूपी में जरूरी फेरबदल पर अंतिम मुहर लगा सकता है।

15 जनवरी को होनी थी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति

15 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी थी, लेकिन पहले महाराष्ट्र और यूपी उपचुनावों के साथ-साथ बाद में बिहार चुनाव के चलते यह प्रक्रिया लगातार टलती रही। चूंकि यूपी भाजपा अध्यक्ष का पद ना सिर्फ राज्य, बल्कि पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व इस नियुक्ति को लेकर विचार-विमर्श कर रहा है।

जल्द सामने आएगा यूपी के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम

इसी कारण दिल्ली में कई दौर की बैठकों के बावजूद अभी तक नया अध्यक्ष घोषित नहीं हो पाया है। हालांकि, बिहार चुनाव परिणामों के बाद अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पार्टी संगठन और सरकार दोनों में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, अब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति ज्यादा दिनों तक टलने वाली नहीं है।

मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया होगी इसके बाद

BJP सूत्रों के मुताबिक पहले प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जाएगा और उसके बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। चुनाव पर्यवेक्षक पीयूष गोयल लखनऊ पहुंचेंगे और प्रदेश परिषद के सदस्यों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसी बैठक में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा तय नाम के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कराया जाएगा।

भूपेंद्र सिंह चौधरी हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल

योगी सरकार 2.0 का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार भी लंबित है। पूर्व पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने और पूर्व PWD मंत्री जितिन प्रसाद के केंद्र में मंत्री बनाए जाने के बाद कैबिनेट में पद रिक्त हैं। चर्चा इस बात की भी है कि BJP के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को भी दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।

5 मार्च, 2024 को हुआ था योगी सरकार 2.0 के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार

क्रमांकमंत्री का नामपद / विवरण
1सुनील शर्माकैबिनेट मंत्री
2दारा सिंह चौहानकैबिनेट मंत्री
3अनिल कुमार (रालोद)कैबिनेट मंत्री
4ओमप्रकाश राजभर (सुभासपा प्रमुख)कैबिनेट मंत्री

योगी सरकार में इस समय कुल 54 मंत्री काम कर रहे हैं, जबकि नियम के मुताबिक 60 मंत्रियों तक की कैबिनेट बनाई जा सकती है। यानी अभी 6 पद खाली हैं, जिन पर जल्द नियुक्ति की संभावना है।

यूपी कैबिनेट के प्रमुख चेहरे

श्रेणीमंत्री / पदप्रमुख नाम
कैबिनेट मंत्रीकुल 21मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, एवं अन्य
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)कुल 14असीम अरुण, गुलाब देवी, जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह, एवं अन्य
राज्यमंत्रीकुल 19प्रतिभा शुक्ला, रजनी तिवारी, बलदेव सिंह औलख, जसवंत सिंह सैनी, एवं अन्य

इस तरह कुल मंत्रियों की संख्या 54 है और मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान इन खाली 6 पदों को भरा जा सकता है।

ये भी पढ़ें

प्राइवेट सेक्टर की बदलेगी ‘ओवरटाइम-संस्कृति’! यहां काम के घंटे-छुट्टियां सब फिक्स; क्या है नया कानून
लखनऊ
new law for private employees everything from working hours to holidays fix in uttar pradesh know benefits

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

political

political news

politics

up news

UP News Hindi

UP Politics

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 01:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी भाजपा में बड़े फेरबदल की तैयारी! नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा जल्द; इस नेता पर पार्टी की नजर

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सरकारी App खोलेगा शराब के असली-नकली होने की पोल! देसी से लेकर अंग्रेजी सभी कैटेगरी की ऐसे खुलेगी ‘कुंडली’

how to check whether liquor is adulterated or not on mobile know about up excise citizen app
लखनऊ

UP में 41,424 होमगार्ड पदों पर भर्ती: सबसे अधिक पद कानपुर में, महिलाओं को 20% आरक्षण; 17 दिसंबर तक करें आवेदन

UP Home Guard Notification (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ

चारबाग रेलवे स्टेशन पर DRI की बड़ी कार्रवाई, 3.11 किलो हेरोइन बरामद; पश्चिम बंगाल से दिल्ली ले जा रही थीं तस्कर

करोड़ की हेरोइन के साथ दो महिलाएं गिरफ्तार (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ

बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ? भाजपा का यह नेता करेगा तय, पार्टी ने सौंपी कमान

लखनऊ

BJP जीत की तारीफ पर बवाल: लखनऊ में डेंटिस्ट पर हमला, गाली-गलौज के बीच अंगूठा चबा डाला

Violence Over Politics (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.