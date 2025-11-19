यूपी भाजपा में बड़े फेरबदल की तैयारी! नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा जल्द; इस नेता पर पार्टी की नजर

BJP सूत्रों की माने तो इस दौड़ में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का नाम भी तेजी से उभर रहा है। BJP 2027 के विधानसभा चुनाव में हैट्रिक का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में योगी सरकार 2.0 का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार भी प्रस्तावित है। राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण के बाद यूपी में संगठनात्मक और सरकारी स्तर पर बदलावों की प्रक्रिया और गति पकड़ लेगी। पार्टी पदाधिकारियों की माने तो आलाकमान दिसंबर तक यूपी में जरूरी फेरबदल पर अंतिम मुहर लगा सकता है।