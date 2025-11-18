प्राइवेट सेक्टर की बदलेगी ‘ओवरटाइम-संस्कृति’! यहां काम के घंटे-छुट्टियां सब फिक्स; क्या है नया कानून

-कर्मचारियों की डेली वर्क टाइमिंग 8 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे की गई।

-हालांकि पूरे सप्ताह में कुल काम के घंटे पहले की तरह 48 घंटे ही रहेंगे।

-अब किसी कर्मचारी से एक दिन में अधिकतम 11 घंटे तक ही काम कराया जा सकेगा। यह सीमा पहले 10 घंटे थी।

-पहले 3 महीनों में अधिकतम 125 घंटे ओवरटाइम की अनुमति थी, जिसे अब बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है।

-ओवरटाइम करने पर कर्मचारियों को हर घंटे के लिए उनकी सामान्य प्रति घंटे की मजदूरी का 2 गुना भुगतान मिलेगा।