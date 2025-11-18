Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

प्राइवेट सेक्टर की बदलेगी ‘ओवरटाइम-संस्कृति’! यहां काम के घंटे-छुट्टियां सब फिक्स; क्या है नया कानून

New Law For Private Employees: प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नया कानून क्या है? कंपनी या मालिक अन्याय कर रहें हैं तो कितना जुर्माना लग सकता है? जानिए मामले से जुड़े हर सवाल का जवाब।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 18, 2025

new law for private employees everything from working hours to holidays fix in uttar pradesh know benefits

New Law For Private Employees: प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नया कानून क्या है? फोटो सोर्स-AI

New Law For Private Employees: प्राइवेट कर्मचारियों पर बढ़ते काम के बोझ और कंपनियों द्वारा मनमानी को लेकर लोग अक्सर सवाल उठाते हैं कि क्या कर्मचारी कहीं शोषण का शिकार तो नहीं हो रहा? क्या उससे तय समय से ज्यादा काम तो नहीं करवाया जा रहा? यही चिंताएं बार-बार सामने आती रही हैं। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 में 63 साल बाद बड़ा बदलाव किया है।

अब यह कानून सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा। इसका मकसद बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षा देना और उनके अधिकारों को मजबूती प्रदान करना है।

कुछ सवाल जिनका जवाब जानना जरूरी

-आखिर दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम क्या है?

-यह कहां लागू होगा?

-महिलाओं के लिए इसमें क्या प्रावधान हैं?

-नियम तोड़े जाने पर क्या जुर्माना लगेगा?

-ओवरटाइम के नियम क्या रहेंगे?

सरकार के नए संशोधन में इन सभी पहलुओं को स्पष्ट किया गया है, ताकि कर्मचारियों को सुरक्षित, सम्मानजनक और निर्धारित समय के अनुसार काम करने का पूरा हक मिल सके।

दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम क्या है?

दरअसल, इस कानून का मुख्य उद्देश्य किसी भी दुकान, ऑफिस या बिजनेस में काम करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल देना है। इसके साथ ही कर्मचारियों को तय समय, उचित सुविधाएं और काम के दौरान जरूरी अधिकार मिलें यह भी इसका हिस्सा है। नए नियमों के तहत बिजनेस मालिकों को भी निर्धारित प्रावधानों का पालन करना होगा। जिससे कार्यस्थल पर पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम कहां लागू होगा?

सहायक श्रम आयुक्त सुमित कुमार का कहना है कि यह 1962 का एक्ट है। इस कानून को 1 नवंबर, 1962 को यूपी विधानसभा ने पारित किया था। यानी इसी दिन इसे औपचारिक रूप से मंजूरी मिली। 26 दिसंबर, 1962 को यूपी सरकार के आधिकारिक गजट में अधिनियम को प्रकाशित किया गया। तभी से ये अधिनियम मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में ही सिर्फ लागू था। 2025 में संशोधन के बाद यह कानून अब पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा।

सभी दुकानों पर लागू होगा अधिनियम?

सरकार ने साफ कर दिया है कि यह कानून सिर्फ उन प्रतिष्ठानों पर ही लागू होगा जहां कम से कम 20 कर्मचारियों का स्टाफ होगा।

अधिनियम में संशोधन के बाद क्या बदलाव?

श्रम मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि ये बदलाव से छोटे व्यवसायों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगा। छोटे प्रतिष्ठानों के मालिकों को ज्यादा समस्या नहीं होगी। दूसरी ओर, बड़े प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को अब कानून के अनुसार सभी जरूरी सुविधाएं और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार ने अधिनियम का दायरा बढ़ाते हुए अब क्लिनिक, पॉलीक्लिनिक, डिलीवरी होम, आर्किटेक्ट, टैक्स सलाहकार, टेक्निकल सलाहकार, सेवा प्रदाता, सर्विस सेंटर सहित कई अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी इसमें शामिल कर लिया है। इन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य का माहौल मिलेगा। इनके काम के घंटे और छुट्टियां निर्धारित होंगी। साथ ही, कर्मचारियों को अन्य कानूनी अधिकार और सुविधाओं का भी लाभ मिल सकेगा।

महिलाओं के लिए इसमें क्या प्रावधान हैं?

बता दें कि हाल ही में सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए रात की शिफ्ट के समय में परिवर्तन किया है। अब रात की शिफ्ट शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक मानी जाएगी, जबकि पहले यह अवधि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक थी। इसका मतलब, महिलाएं अब शाम 7 बजे के बाद रात की शिफ्ट में शामिल होंगी।

ओवरटाइम के नियम क्या रहेंगे?


-कर्मचारियों की डेली वर्क टाइमिंग 8 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे की गई।





-हालांकि पूरे सप्ताह में कुल काम के घंटे पहले की तरह 48 घंटे ही रहेंगे।





-अब किसी कर्मचारी से एक दिन में अधिकतम 11 घंटे तक ही काम कराया जा सकेगा। यह सीमा पहले 10 घंटे थी।





-पहले 3 महीनों में अधिकतम 125 घंटे ओवरटाइम की अनुमति थी, जिसे अब बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है।





-ओवरटाइम करने पर कर्मचारियों को हर घंटे के लिए उनकी सामान्य प्रति घंटे की मजदूरी का 2 गुना भुगतान मिलेगा।


जुर्माने से जुड़े नियमों में क्या बदलाव हुआ है?

दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 में सजा और जुर्माने के प्रावधानों को पहले से ज्यादा सख्त यूपी सरकार ने कर दिया है। पहले नियम टूटने पर सिर्फ 100 से 500 रुपए तक का मामूली जुर्माना लगता था, नए संशोधन में सरकार ने जुर्माना राशि बढ़ा दी है।

-पहली गलती पर अब 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा।

-दूसरी बार गलती करने पर जुर्माना बढ़कर 10,000 रुपए तक हो जाएगा।

ये भी पढ़ें

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर की शादी: मां नहीं हुईं शामिल; अब्बास और निकहत ने निभाई जिम्मेदारी
मऊ
mukhtar ansari son umar wedding took place his mother did not attend abbas and nikhat took charge

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Nov 2025 01:38 pm

Published on:

18 Nov 2025 01:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / प्राइवेट सेक्टर की बदलेगी ‘ओवरटाइम-संस्कृति’! यहां काम के घंटे-छुट्टियां सब फिक्स; क्या है नया कानून

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP में पुलिस महकमे का बड़ा बदलाव: तीन ASP बदले, एक का स्थानांतरण रद्द, प्रशासनिक हलचल तेज़

तीन अपर पुलिस अधीक्षकों के तबादले, एक स्थानांतरण निरस्त (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ

UP Board 10th-12th Model Paper: अब और मजबूत करें अपनी तैयारी, यूपी बोर्ड दसवीं-बारहवीं सभी विषयों के मॉडल पेपर जारी

UP Board 10th-12th Model Paper
शिक्षा

Petrol Diesel Price Today: महंगे हुए पेट्रोल-डीजल, जानें आपके शहर में क्या है ताजा भाव; यूपी और लखनऊ मंडल का हाल

Petrol Diesel Rates Lucknow (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

UP हाईकोर्ट ने बेघर-बेसहारा लोगों के पुनर्वास पर सरकार से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 24 नवंबर को

अगली सुनवाई 24 नवंबर को, महिला कल्याण विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे उपस्थित (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

Fish Death: गोमती में मृत मिली मछलियां, मंत्री के मत्स्य प्रवाह कार्यक्रम पर उठा सवालों का तूफान, वीडियो वायरल

मंत्री के ‘मत्स्य बीज प्रवाह कार्यक्रम’ पर सवालों की बौछार (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.