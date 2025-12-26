26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

यूपी के स्कूलों में लागू हुई नई व्यवस्था, बच्चों को स्मार्ट नहीं समझदार बनाने की तैयारी

योगी सरकार ने स्कूलों में रोज़ अख़बार पढ़ना अनिवार्य किया है। इससे बच्चों में पढ़ने की आदत, सामान्य ज्ञान, भाषा कौशल और सामाजिक समझ बढ़ेगी। साथ ही मोबाइल से दूरी और फेक न्यूज़ पहचानने की क्षमता भी विकसित होगी।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mahendra Tiwari

Dec 26, 2025

कक्षा में बैठे छात्र-छात्रा (File Photo Patrika)

कक्षा में बैठे छात्र-छात्रा (File Photo Patrika)

योगी सरकार ने स्कूलों में पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए एक नया कदम उठाया है। अब राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में रोज़ाना अख़बार पढ़ना अनिवार्य होगा। इसका मकसद बच्चों में पढ़ने की आदत डालना और मोबाइल-स्क्रीन से दूरी बनाना है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा से जुड़े सभी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस आदेश के तहत अब स्कूलों में रोज़ाना अख़बार पढ़ने की गतिविधि को अनिवार्य किया गया है। यह आदेश 23 दिसंबर को माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी किया गया है।

प्रत्येक स्कूल में हिंदी और अंग्रेजी के अखबार उपलब्ध कराए जाएंगे

नई व्यवस्था के अनुसार, हर स्कूल की लाइब्रेरी में हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं के अख़बार उपलब्ध कराए जाएंगे। सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान रोज़ कम से कम 10 मिनट अख़बार पढ़ने के लिए तय किए जाएंगे। इस दौरान छात्र बारी-बारी से देश-दुनिया की बड़ी खबरें, खेल समाचार और महत्वपूर्ण संपादकीय पढ़कर सुनाएंगे।

अखबार में चुने गए पांच कठिन शब्दों को नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा

इसके साथ ही बच्चों की भाषा और शब्द ज्ञान बढ़ाने के लिए “आज का शब्द” (Word of the Day) की शुरुआत भी की जाएगी। अख़बार से चुने गए पांच कठिन शब्दों को रोज़ स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा। ताकि छात्र उनके अर्थ समझ सकें और अपने शब्द भंडार को बढ़ा सकें।
सरकार का मानना है कि इस पहल से बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ेगी। सामान्य ज्ञान में सुधार होगा। वे समाज व देश-दुनिया की घटनाओं से जुड़ेंगे। साथ ही बच्चों की सोचने-समझने की क्षमता, एकाग्रता और सामाजिक जागरूकता भी मजबूत होगी।

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की नई पहल

सरकार का यह भी कहना है कि अख़बार पढ़ने की आदत से बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकेंगे। इसके साथ ही फर्जी खबरों (फेक न्यूज़) को पहचानने में भी सक्षम बनेंगे। कुल मिलाकर यह पहल बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Dec 2025 09:34 pm

Published on:

26 Dec 2025 09:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी के स्कूलों में लागू हुई नई व्यवस्था, बच्चों को स्मार्ट नहीं समझदार बनाने की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

PMAY-G में बड़ी गड़बड़ी, यूपी में 1,838 अपात्रों को मिल गए घर, अब सरकार कर रही वसूली

लखनऊ

घोसी सीट से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा की; शिवपाल यादव ने बताया नाम

samajwadi party announces candidate from ghosi seat shivpal yadav reveals name sujit singh
लखनऊ

2025 बना किसानों का साल! यूपी सरकार की इन 5 योजनाओं ने बदल दी खेती की तस्वीर, यहां जानें नाम

2025 में किसानों की बल्ले-बल्ले!
लखनऊ

Year Ender 2025: मुस्कान का ‘ब्लू ड्रम’ हत्याकांड, 23 लोगों ने किया रेप, और…’, 5 बड़ी घटनओं से दहला यूपी

year ender 2025 know about uttar pradesh 5 major crime incidents muskan blue drum murder case
लखनऊ

UIDAI का नया आधार ऐप तैयार, मोबाइल नंबर और पता अपडेट अब घर बैठे होगा आसान

UIDAI के नए मोबाइल एप का ट्रायल सफल, जनवरी में होगी आधिकारिक लॉन्चिंग (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.