UP Sudden Rain: तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बरसात, दिन में घनघोर अंधेरा,यूपी में मौसम ने फिर बदला रूप

UP Sudden Rain Update: उत्तर प्रदेश में सर्दी का असर जारी है और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक, वज्रपात, कोहरा और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। 3 फरवरी की इस ट्रेंडिंग मौसम स्थिति से जनजीवन, यातायात और ग्रामीण क्षेत्रों में असर की उम्मीद जताई जा रही है। आज सुबह से ही आसमान में अंधेरा छाया रहा और कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से मौसम में बदलाहट दिखाई दे रही है, जिससे कई जिलों में मौसम सामान्य ठंड से कहीं अधिक सक्रिय और अप्रत्याशित बना हुआ है।