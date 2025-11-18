Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

चारबाग रेलवे स्टेशन पर DRI की बड़ी कार्रवाई, 3.11 किलो हेरोइन बरामद; पश्चिम बंगाल से दिल्ली ले जा रही थीं तस्कर

लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर DRI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो महिला तस्करों को 21.77 करोड़ की हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। महिलाएं न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली हेरोइन ले जा रही थीं। तलाशी में उनके बैग से 3.11 किलो हेरोइन बरामद की गई। ड्रग नेटवर्क की जांच जारी है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 18, 2025

करोड़ की हेरोइन के साथ दो महिलाएं गिरफ्तार (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )

करोड़ की हेरोइन के साथ दो महिलाएं गिरफ्तार (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )

लखनऊ में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चारबाग रेलवे स्टेशन से दो महिला तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 3.110 किलो हेरोइन बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 21.77 करोड़ रुपये आंकी गई है। तस्करी का यह माल पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली ले जाया जा रहा था। DRI की इस कार्रवाई ने उत्तर भारत में सक्रिय एक बड़े ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है।

सूचना मिलते ही DRI ने बनाई विशेष टीम

DRI अधिकारियों को एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली की ओर जा रही ट्रेन में दो महिलाएं भारी मात्रा में हेरोइन लेकर सफर कर रही हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए DRI ने तुरंत एक विशेष टीम गठित की और चारबाग रेलवे स्टेशन पर निगरानी शुरू कर दी। अधिकारियों ने ट्रेन के आगमन के समय प्लेटफॉर्मों, निकास द्वारों और संदिग्ध स्पॉट्स पर टीम तैनात कर दी। न्यू जलपाईगुड़ी-दिल्ली एक्सप्रेस के चारबाग पहुंचते ही DRI की टीम ने संदिग्ध महिलाओं को पहचान लिया। उनका व्यवहार भी अधिकारियों को संदेहास्पद लगा, जिसके बाद उन्हें रोककर पूछताछ की गई।

बैगों से निकले कई पैकेट, भीतर छिपी थी हेरोइन

पूछताछ के दौरान दोनों महिलाएं घबरा गईं। इसके बाद DRI टीम ने दोनों के बैगों की तलाशी ली। तलाशी में बैगों की अंदरूनी सिलाइयों, कपड़ों के बीच और अलग से बनाए गए गुप्त खानों में प्लास्टिक में पैक कई छोटे पैकेट मिले। इन पैकेटों में सफेद पाउडर जैसा पदार्थ भरा हुआ था। मौके पर ही NDPS फील्ड टेस्टिंग किट से जांच की गई, जिसमें पुष्टि हुई कि यह उच्च गुणवत्ता की हेरोइन है। कुल वजन 3.110 किलो पाया गया।

21.77 करोड़ की हेरोइन, नेटवर्क पर सवाल

अंतरराष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत करीब 7 करोड़ रुपये प्रति किलो होती है। इसी आधार पर जब्त माल की कुल कीमत लगभग ₹21.77 करोड़ आंकी गई है। इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स का पकड़ा जाना यह संकेत देता है कि इस मामले में कोई मजबूत और संगठित ड्रग सिंडिकेट काम कर रहा है।

DRI इस बात की जांच कर रही है कि

  • महिलाएं किसके इशारे पर काम कर रही थी .
  • सामान किसे दिल्ली में सप्लाई किया जाना था.
  • तस्करी का रूट क्या था.
  • क्या इसमें अंतरराष्ट्रीय गिरोह शामिल है.

अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में महिलाएं कई महत्वपूर्ण बातों को छिपाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके मोबाइल फोन, यात्रा रूट, टिकट और बैग से मिले अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद कई अहम सुराग मिले हैं।

पश्चिम बंगाल से दिल्ली-ड्रग रूट पर एक और कार्रवाई

पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की ओर हेरोइन और अन्य सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी में तेजी आई है। खासकर

  • न्यू जलपाईगुड़ी
  • सिलीगुड़ी
  • मुर्शिदाबाद
  • मालदा

इन्हें ड्रग ट्रैफिकिंग के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट माना जाता है। यह क्षेत्र भारत–बांग्लादेश सीमा के पास है, जहाँ से अफीम, ब्राउन शुगर और हेरोइन की तस्करी अक्सर होती रही है। DRI को आशंका है कि इस मामले में भी वही रूट इस्तेमाल किया गया था

हेरोइन कैसे बनती है- जानिए इसका खतरनाक सच

हेरोइन एक अत्यंत घातक सिंथेटिक ड्रग है जिसे अफीम से तैयार किया जाता है। इसका केमिकल फार्मूला डाई-एसिटाइल-मॉर्फिन (Diacetylmorphine) है।

  • इसके निर्माण की प्रक्रिया
  • अफीम से मार्फिन निकाला जाता है
  • मॉर्फिन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ प्रोसेस किया जाता है
  • रासायनिक प्रक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है वही हेरोइन है

इसकी थोड़ी सी मात्रा भी व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से बुरी तरह निर्भर बना देती है। सेवन के बाद इसका प्रभाव सीधे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। हेरोइन भारत में NDPS एक्ट के तहत पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।

महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है-DRI की चिंता

तस्करी में महिलाओं की बढ़ती भूमिका सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती बनती जा रही है। कारण

  • उनकी तलाशी पर नियम सख्त होते हैं
  • परिवार के साथ यात्रा का बहाना
  • शक कम होता है
  • कई देशों में महिला तस्करों का नेटवर्क सक्रिय

DRI के अनुसार, हाल ही में पकड़े गए कई मामलों में महिला तस्करों की संख्या बढ़ी है। इस मामले में पकड़ी गई महिलाओं के पास भी तस्करी के अनुभव के संकेत मिले हैं, क्योंकि पैकिंग और छिपाने का तरीका बेहद पेशेवर था।

DRI की आगे की कार्रवाई जारी

गिरफ्तार दोनों महिलाओं को NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। DRI ने उनके मोबाइल फोन,कॉल रिकॉर्ड,बैंकिंग ट्रांजैक्शन,यात्रा इतिहास,संपर्कों की जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय एजेंसियाँ यह भी पता लगा रही हैं कि क्या इस नेटवर्क की कड़ियाँ-म्यांमार,बांग्लादेश,नेपालतक जुड़ी हैं, जहाँ से अक्सर ड्रग्स की खेप भारत में आती है।

भारत में बढ़ रहा ड्रग्स का खतरा-सरकार की सख्त नीति

भारत सरकार लगातार ड्रग माफियाओं पर सख्ती कर रही है। पिछले तीन वर्षों में हेरोइन की सबसे अधिक खेप,ड्रग्स की सबसे अधिक जब्ती,तस्करी में सबसे अधिक गिरफ्तारियां दर्ज़ की गई हैं। NIA, DRI, NCB, BSF, SSB और राज्य पुलिस मिलकर संयुक्त अभियान चलाती हैं। लखनऊ की यह कार्रवाई भी उसी मिशन का हिस्सा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

Railway news

up crime news

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 11:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / चारबाग रेलवे स्टेशन पर DRI की बड़ी कार्रवाई, 3.11 किलो हेरोइन बरामद; पश्चिम बंगाल से दिल्ली ले जा रही थीं तस्कर

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? भाजपा का यह नेता करेगा तय, पार्टी ने सौंपी कमान

लखनऊ

BJP जीत की तारीफ पर बवाल: लखनऊ में डेंटिस्ट पर हमला, गाली-गलौज के बीच अंगूठा चबा डाला

Violence Over Politics (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ

LDA Bulldozer Action: गोमती नगर विस्तार में LDA की बड़ी कार्रवाई, अवैध डेयरी–दुकानों पर चला बुलडोज़र

LDA Action Lucknow (फोटो सोर्स : LDA Whatsapp Group)
लखनऊ

IIT Kanpur में एडमिशन लेने का प्लान बना रहे हैं? इन टॉप स्कॉलरशिप्स के बारे में जानें

IIT Kanpur Scholarship List
शिक्षा

‘जिहादी सोच दुनिया के लिए नासूर’, BJP राज्यसभा सांसद बोले- भारत में कोई आतंकी बच नहीं पाएगा

UP Politics
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.