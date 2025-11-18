चारबाग रेलवे स्टेशन पर DRI की बड़ी कार्रवाई, 3.11 किलो हेरोइन बरामद; पश्चिम बंगाल से दिल्ली ले जा रही थीं तस्कर

DRI अधिकारियों को एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली की ओर जा रही ट्रेन में दो महिलाएं भारी मात्रा में हेरोइन लेकर सफर कर रही हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए DRI ने तुरंत एक विशेष टीम गठित की और चारबाग रेलवे स्टेशन पर निगरानी शुरू कर दी। अधिकारियों ने ट्रेन के आगमन के समय प्लेटफॉर्मों, निकास द्वारों और संदिग्ध स्पॉट्स पर टीम तैनात कर दी। न्यू जलपाईगुड़ी-दिल्ली एक्सप्रेस के चारबाग पहुंचते ही DRI की टीम ने संदिग्ध महिलाओं को पहचान लिया। उनका व्यवहार भी अधिकारियों को संदेहास्पद लगा, जिसके बाद उन्हें रोककर पूछताछ की गई।