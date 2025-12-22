अनुपूरक बजट क्या है? यूपी में इन परियोजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार

UP Government Anupurak Budget 2025: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में विकास कार्यों को तेज करने के लिए आज अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है। यह बजट मुख्य वित्तीय बजट से करीब दो महीने पहले आ रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य उन महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं को गति देना है, जो पैसे की कमी के कारण धीमी पड़ गई थीं। अनुपूरक बजट से सरकार को अतिरिक्त धन मिलता है, जिससे चल रहे कामों को पूरा करने में मदद मिलती है। सूत्रों के अनुसार, इस बार का अनुपूरक बजट 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इसे दोपहर 12:20 बजे विधानसभा में पेश करेंगे। यह बजट राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगा।