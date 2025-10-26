‘मां खेत में घास बहुत हो गई है मैं साफ करके जल्दी आता हूं’… युवक का सिर जबड़े में दबा बाघ ने मार डाला

बहराइच : उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बाघ ने एक और बेकसूर जिंदगी छीन ली। कतर्निया घाट वन्यजीव प्रभाग के सुजौली रेंज में रमपुरवा मजरा मुखिया गांव के 21 वर्षीय युवक संजीत कुमार पर सरयू नहर किनारे से निकलकर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ ने युवक का सिर जबड़ों में दबाकर खेत में खींच लिया और चेहरे व सीने पर गहरे घाव कर दिए। आसपास के लोगों के शोर मचाने पर बाघ भाग गया, लेकिन तब तक संजीत की सांसें थम चुकी थीं। परिवार ने बाइक पर ही शव को मिंहीपुरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इलाके में बाघों के हमलों से त्रस्त ग्रामीणों ने प्रशासन पर कार्रवाई में लापरवाही का आरोप लगाया है।