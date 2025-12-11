बहराइच के चर्चित रामगोपाल हत्याकांड मामले में आज सुनाई जाएगी सजा, दस लोग निर्मम हत्या के आरोप में दोषी करार

दुर्गा पूजा विसर्जन 13 अक्टूबर 2024=के दौरान बहराइच के महाराजगंज में हिंसा और आगजनी हुई थी। प्रतिमा विसर्जन के दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव करते हुए फायरिंग कर दी थी। रामगोपाल मिश्रा के साथ क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उनके नाखूनों को उखाड़ लिया गया था। गोपाल को कई गोलियां मारी गई थी। रामगोपाल की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया था। हत्या के बाद पूरे बहराइच में जनता के द्वारा जबरदस्त आक्रोश देखा गया था और दर्जनों से ज्यादा दुकानें जला दी गई थी। हत्या के बाद बहराइच में भारी फोर्स लगाई गई थी। उस समय कानून व्यवस्था को संभालने के लिए शासन ने STF चीफ अमिताभ यश को दंगा रोकने के लिए भेजा था। अमिताभ यश खुद सड़क पर उतर कर आक्रोशित भीड़ से मोर्चा लिए।