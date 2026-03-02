UP में खून की होली…जमीन और जेवर के विवाद में बेटे ने परिवार के चार लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर आंगन में लगा दी लाशों की ढेर

घटनास्थल का निरीक्षण करते SP फोटो सोर्स विभाग और AI
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। होली से पहले ही एक परिवार में ऐसा खूनखराबा हुआ। जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। पैसों के विवाद में एक युवक ने अपने ही घर को उजाड़ दिया। माता-पिता समेत चार अपनों की जान ले ली। गांव में मातम और सन्नाटा पसरा है।
बहराइच जिले के रुपईडीहा थाना के गांव बसंतपुर रुदल गांव की है। देर रात करीब साढ़े बारह बजे जब पूरा गांव सो रहा था। तभी बदलूराम के घर से चीखने-चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। देखते ही देखते खुशहाल परिवार का आंगन खून से लाल हो गया। बताया जा रहा है कि बदलूराम ने कुछ समय पहले जमीन और गहने बेचे थे। इसी पैसे को लेकर उनके बेटे निरंकार का परिवार में विवाद चल रहा था। रात में बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में उसने पास रखी कुल्हाड़ी उठा ली। सबसे पहले अपने पिता पर हमला कर दिया। उन्हें बचाने दौड़ी मां संजू देवी, बहन पार्वती और दादी सिताला को भी उसने नहीं छोड़ा। चारों की मौके पर ही मौत हो गई।
शोर सुनकर आसपास के लोग जब घर पहुंचे। तो आंगन में चारों के शव पड़े थे। यह दृश्य इतना भयावह था कि हर किसी की रूह कांप गई। खुद को लोगों से घिरा देख निरंकार ने भी ईंट से अपने सिर पर वार कर जान देने की कोशिश की। लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। घटना के वक्त घर में मौजूद 11 साल का एक बच्चा डर के मारे कोने में छिपकर सब कुछ देखता रहा। गांव में इस घटना के बाद सन्नाटा है। और हर आंख नम है।
मामले की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल भेजा। हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। राम नयन सिंह ने मौके का निरीक्षण किया। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बहराइच
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग