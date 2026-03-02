UP में खून की होली…जमीन और जेवर के विवाद में बेटे ने परिवार के चार लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर आंगन में लगा दी लाशों की ढेर

बहराइच जिले के रुपईडीहा थाना के गांव बसंतपुर रुदल गांव की है। देर रात करीब साढ़े बारह बजे जब पूरा गांव सो रहा था। तभी बदलूराम के घर से चीखने-चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। देखते ही देखते खुशहाल परिवार का आंगन खून से लाल हो गया। बताया जा रहा है कि बदलूराम ने कुछ समय पहले जमीन और गहने बेचे थे। इसी पैसे को लेकर उनके बेटे निरंकार का परिवार में विवाद चल रहा था। रात में बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में उसने पास रखी कुल्हाड़ी उठा ली। सबसे पहले अपने पिता पर हमला कर दिया। उन्हें बचाने दौड़ी मां संजू देवी, बहन पार्वती और दादी सिताला को भी उसने नहीं छोड़ा। चारों की मौके पर ही मौत हो गई।