2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

UP में खून की होली…जमीन और जेवर के विवाद में बेटे ने परिवार के चार लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर आंगन में लगा दी लाशों की ढेर

होली से पहले बेटे ने खून की होली खेल कर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। घर के आंगन में लाशों का ढेर देखकर लोगों के रूह कांप गए। आरोपी ने मां-बाप सहित चार लोगों की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। गंभीर हालत में लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Mar 02, 2026

घटनास्थल का निरीक्षण करते SP फोटो सोर्स विभाग और AI

घटनास्थल का निरीक्षण करते SP फोटो सोर्स विभाग और AI

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। होली से पहले ही एक परिवार में ऐसा खूनखराबा हुआ। जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। पैसों के विवाद में एक युवक ने अपने ही घर को उजाड़ दिया। माता-पिता समेत चार अपनों की जान ले ली। गांव में मातम और सन्नाटा पसरा है।

बहराइच जिले के रुपईडीहा थाना के गांव बसंतपुर रुदल गांव की है। देर रात करीब साढ़े बारह बजे जब पूरा गांव सो रहा था। तभी बदलूराम के घर से चीखने-चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। देखते ही देखते खुशहाल परिवार का आंगन खून से लाल हो गया। बताया जा रहा है कि बदलूराम ने कुछ समय पहले जमीन और गहने बेचे थे। इसी पैसे को लेकर उनके बेटे निरंकार का परिवार में विवाद चल रहा था। रात में बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में उसने पास रखी कुल्हाड़ी उठा ली। सबसे पहले अपने पिता पर हमला कर दिया। उन्हें बचाने दौड़ी मां संजू देवी, बहन पार्वती और दादी सिताला को भी उसने नहीं छोड़ा। चारों की मौके पर ही मौत हो गई।

आंगन का दृश्य देखकर लोगों के रूह कांप गए

शोर सुनकर आसपास के लोग जब घर पहुंचे। तो आंगन में चारों के शव पड़े थे। यह दृश्य इतना भयावह था कि हर किसी की रूह कांप गई। खुद को लोगों से घिरा देख निरंकार ने भी ईंट से अपने सिर पर वार कर जान देने की कोशिश की। लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। घटना के वक्त घर में मौजूद 11 साल का एक बच्चा डर के मारे कोने में छिपकर सब कुछ देखता रहा। गांव में इस घटना के बाद सन्नाटा है। और हर आंख नम है।

आरोपी की हालत गंभीर होने पर लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल भेजा। हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। राम नयन सिंह ने मौके का निरीक्षण किया। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Mar 2026 02:24 pm

Published on:

02 Mar 2026 02:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / UP में खून की होली…जमीन और जेवर के विवाद में बेटे ने परिवार के चार लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर आंगन में लगा दी लाशों की ढेर

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

3 महिलाओं समेत 4 की हत्या, बेटे ने मां-बाप को कुल्हाड़ी से काटा, बहन-दादी को भी मार डाला

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बहराइच

पुलिस हिरासत में युवक की मौत, थानाध्यक्ष समेत दो पुलिस कर्मियों पर रिपोर्ट दर्ज

up police
बहराइच

सुरक्षा की दृष्टि से 2 को रात 12 बजे से 5 मार्च तक सील रहेगी भारत- नेपाल सीमा, जानिए वजह

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बहराइच

इस जिले से चोरी हुईं 400 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्तियां, गांव में आक्रोश

बहराइच

कबाड़ में बिक रहीं थीं बच्चों की किताबें, सरकारी विभाग का कर्मचारी ही निकला मास्टरमाइंड, भारी संख्या में पुस्तक बरामद चार गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपी फोटो सोर्स विभाग
बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.