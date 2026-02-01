इस जिले से चोरी हुईं 400 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्तियां, गांव में आक्रोश

गांव में मौर्य परिवार के करीब 25 घर हैं और सभी एक ही परिवार से जुड़े बताए जाते हैं। इसी परिसर में बिना दरवाजे का छोटा राधा-कृष्ण मंदिर है, जहां भगवान श्रीकृष्ण की लगभग 5 किलो और राधारानी की करीब 3 किलो वजनी अष्टधातु प्रतिमाएं स्थापित थीं। ग्रामीणों के अनुसार ये मूर्तियां करीब चार सौ साल पुरानी थीं और पूरे इलाके की आस्था का केंद्र थीं।