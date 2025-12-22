जिस सिराज को STF ने ठोंका… उसके जनाजे में 4000 लोग पहुंचे; शव देख रोने लगे महिलाएं-बच्चे

रविवार सुबह करीब 5-6 बजे सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र में STF को खुफिया सूचना मिली कि सिराज पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पार करके किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आ रहा है। STF टीम ने सलारपुर मोड़ के पास उसकी मोटरसाइकिल रोकी। पुलिस के मुताबिक, सिराज और उसके साथी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सिराज गोली लगने से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से दो पिस्टल, कारतूस, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया।