जिस सिराज को STF ने ठोंका… उसके जनाजे में 4000 लोग पहुंचे; शव देख रोने लगे महिलाएं-बच्चे

सिराज के जनाजे में पहुंचे 4000 लोग, PC- X
सुल्तानपुर : उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के साथ मुठभेड़ में मारे गए एक लाख रुपये के इनामी बदमाश सिराज अहमद के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुल्तानपुर के लोलेपुर गांव में सोमवार को पहुंचे शव को देखकर महिलाएं और बच्चे फूट-फूटकर रोने लगे। करीब 4000 लोग जनाजे में शामिल हुए और शाम को गांव के ही कब्रिस्तान में उसे सुपुर्द-ए-खाक किया गया। इस दौरान कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही।
सिराज अहमद पर हत्या, लूट, डकैती समेत 30 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। वह 6 अगस्त 2023 को सुल्तानपुर में अधिवक्ता आजाद अहमद की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने का मुख्य आरोपी था। उस घटना में वकील के भाई मुनव्वर भी घायल हुए थे। हत्या के बाद सिराज फरार हो गया था, पुलिस ने उस पर एक लाख का इनाम घोषित किया था। साथ ही उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया और करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई थी।
रविवार सुबह करीब 5-6 बजे सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र में STF को खुफिया सूचना मिली कि सिराज पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पार करके किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आ रहा है। STF टीम ने सलारपुर मोड़ के पास उसकी मोटरसाइकिल रोकी। पुलिस के मुताबिक, सिराज और उसके साथी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सिराज गोली लगने से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से दो पिस्टल, कारतूस, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया।
सिराज के एनकाउंटर की खबर मिलते ही मारे गए वकील आजाद अहमद के परिवार में खुशी छा गई। परिजनों ने मिठाई बांटी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। वकील की मां ने कहा, 'बेटा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन खुशी है कि अपराधी मारा गया। मुझे योगी सरकार और प्रशासन पर पूरा भरोसा था कि न्याय मिलेगा।'
ढाई साल पहले जिस घर पर बुलडोजर चला था, उसी घर से सिराज का शव उठाया गया। शव गांव पहुंचते ही बड़ी संख्या में लोग जुट गए। महिलाएं और बच्चे शव देखकर भावुक हो गए और रोने-चिल्लाने लगे। रिश्तेदारों ने उन्हें सांत्वना दी। जनाजे में शामिल हजारों लोगों ने अंतिम विदाई दी। सुरक्षा के मद्देनजर कोतवाली नगर, देहात, लंभुआ सहित कई थानों की फोर्स और सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
