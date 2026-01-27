27 जनवरी 2026,

ललितपुर

मंत्री की फॉर्च्यूनर ने तीन को कुचला, बेटे ने पहले असलहा दिखाया फिर गाड़ी छोड़कर भागा

यूपी के ललितपुर में भाजपा विधायक लिखी कार ने तीन युवकों को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि कार मंत्री मनोहर लाल पंथ का बेटा चला रहा था।

ललितपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 27, 2026

मंत्री की कार ने तीन युवकों को रौंदा, PC- X Video Grab

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सनसनी फैला दी। भाजपा विधायक लिखी एक फॉर्च्यूनर कार ने बाइक सवार तीन युवकों को कुचल दिया। इस भीषण हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया।

तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने मचाया तांडव

हादसा सोमवार रात करीब 12 बजे जाखलौन थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गांव के पास हावड़ा की पुलिया के नजदीक हुआ। बताया जा रहा है कि ललितपुर की ओर से आ रही फॉर्च्यूनर कार (UP 94 AK 9898) की रफ्तार 100 किमी प्रति घंटे से अधिक थी। पीछे से आई कार ने बाइक (UP 94 AA 0048) को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि कार करीब 300 मीटर तक घिसटती चली गई और उसके आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

एक की मौत, दो की हालत नाजुक

बाइक सवार शिवेंद्र (18), शंकर सिंह (45) और अनुज (20) सुंदरकांड पाठ से लौट रहे थे। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और घायलों को जिला मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां से उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। रास्ते में शिवेंद्र ने दम तोड़ दिया, जबकि शंकर सिंह और अनुज की हालत गंभीर बनी हुई है।

कार में मंत्री का बेटा सवार होने का आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि हादसे के समय कार में यूपी सरकार के राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ का बेटा और उसके चार अन्य साथी सवार थे। कार मंत्री की पत्नी कस्तूरी देवी के नाम पर रजिस्टर्ड बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सभी नशे में धुत थे।

असलहा दिखाकर धमकाने का आरोप

हादसे के बाद कार के एयरबैग खुलने से उसमें सवार लोगों को गंभीर चोट नहीं आई। सभी गेट लॉक हो गए थे, जिसके बाद पीछे का शीशा तोड़कर वे बाहर निकले। आरोप है कि जब राहगीरों और ग्रामीणों ने विरोध किया तो मंत्री के बेटे ने बंदूक दिखाकर धमकाया और मौके से फरार हो गया।

सड़क जाम, दो घंटे तक हंगामा

मंगलवार सुबह आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस जब क्षतिग्रस्त फॉर्च्यूनर को थाने ले जाने लगी तो लोगों ने विरोध किया। मौके पर सदर सीओ अजय कुमार, एसडीएम मनीष कुमार, सदर कोतवाली प्रभारी अनुराग अवस्थी और जाखलौन थाना प्रभारी अर्जुन सिंह भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया।

अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया कि टक्कर मारने वाली कार राज्यमंत्री की पत्नी के नाम पर पंजीकृत है। यह जांच की जा रही है कि वाहन कौन चला रहा था। मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया हादसे के वक्त गाड़ी की रफ्तार बेहद तेज थी। कार सवार नशे में थे और विरोध करने पर धमकाकर फरार हो गए।

Hindi News / Uttar Pradesh / Lalitpur / मंत्री की फॉर्च्यूनर ने तीन को कुचला, बेटे ने पहले असलहा दिखाया फिर गाड़ी छोड़कर भागा

