मंत्री की फॉर्च्यूनर ने तीन को कुचला, बेटे ने पहले असलहा दिखाया फिर गाड़ी छोड़कर भागा

हादसा सोमवार रात करीब 12 बजे जाखलौन थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गांव के पास हावड़ा की पुलिया के नजदीक हुआ। बताया जा रहा है कि ललितपुर की ओर से आ रही फॉर्च्यूनर कार (UP 94 AK 9898) की रफ्तार 100 किमी प्रति घंटे से अधिक थी। पीछे से आई कार ने बाइक (UP 94 AA 0048) को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि कार करीब 300 मीटर तक घिसटती चली गई और उसके आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।