मैं तुम्हारी हो जाऊंगी बस पति को रास्ते से हटाओ, पत्नी ने प्रेमी के साथ रची खतरनाक साजिश

घटना वाले दिन रामतीर्थ ने पहले प्रदीप को जमकर शराब पिलाई और फिर बाइक से उसे सुनसान इलाके की ओर ले गया। चिरैयाबाग पुल के पास प्रदीप को पेशाब लगी। लौटकर जब वह बाइक पर पीछे बैठने लगा, तो रामतीर्थ ने कहा—अब बाइक तुम चलाओ। जैसे ही प्रदीप बाइक स्टार्ट करने लगा, पीछे बैठे रामतीर्थ ने जेब से चाकू निकालकर उसका गला रेत दिया। हमला इतना अचानक था कि प्रदीप संभल भी नहीं सका और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।