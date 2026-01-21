मैं तुम्हारी हो जाऊंगी बस पति को रास्ते से हटाओ, पत्नी ने प्रेमी के साथ रची खतरनाक साजिश

लाल घेरे में आरोपी रामतीर्थ है इसी ने प्रदीप की हत्या की, प्रदीप की पत्नी पूजा ने ही हत्या करवाई, PC- Patrika
लखनऊ में चलती बाइक पर पीछे बैठे दोस्त ने ही गला रेतकर युवक की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड की असली मास्टरमाइंड युवक की पत्नी ही निकली। पत्नी ने प्रेमी से मिलकर युवक की हत्या करवा दी। पुलिस ने बुधवार को आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया।
आरोपी रामतीर्थ ने पुलिस को बताया कि प्रदीप की हत्या करने से पहले उसे खूब शराब पिलाई। इसके बाद दोनों साथ निकले और रास्ते में गला रेत दिया। हत्या के आरोपी रामतीर्थ को स्थानीय लोगों ने ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रामतीर्थ के साथ ही पूजा को भी पुलिस ने जेल भेज दिया।
इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह के अनुसार मृतक प्रदीप मूल रूप से कानपुर देहात के थाना रूरा क्षेत्र के अमौली ठाकुरान का रहने वाला था। वह कमता स्थित एक गैस एजेंसी में काम करता था। उसकी पत्नी पूजा सिंह (28) PGI क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में अटेंडेंट थी।
पूजा नवंबर से उतरेटिया में संदीप पाल के मकान में किराए पर रह रही थी, जबकि प्रदीप वहां कभी-कभार ही आता-जाता था। इसी दौरान उसी मकान में रहने वाले रामतीर्थ मौर्य (निवासी हवेली गांव, थाना मोहनगंज, अमेठी) से पूजा के प्रेम संबंध हो गए। पति से छुटकारा पाने के लिए पूजा और रामतीर्थ ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली।
घटना वाले दिन रामतीर्थ ने पहले प्रदीप को जमकर शराब पिलाई और फिर बाइक से उसे सुनसान इलाके की ओर ले गया। चिरैयाबाग पुल के पास प्रदीप को पेशाब लगी। लौटकर जब वह बाइक पर पीछे बैठने लगा, तो रामतीर्थ ने कहा—अब बाइक तुम चलाओ। जैसे ही प्रदीप बाइक स्टार्ट करने लगा, पीछे बैठे रामतीर्थ ने जेब से चाकू निकालकर उसका गला रेत दिया। हमला इतना अचानक था कि प्रदीप संभल भी नहीं सका और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
सूचना मिलते ही पूजा भी घटनास्थल पर पहुंची और बिलख-बिलख कर रोने लगी। उधर, हत्या के बाद भाग रहे रामतीर्थ को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
पूछताछ में पूजा ने बताया कि प्रदीप शराब का आदी था। उसने कई बार उसे शराब छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। इसी कारण दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे और रिश्ते बिगड़ते चले गए। उतरेटिया में रहने के दौरान रामतीर्थ से नजदीकियां बढ़ीं। प्रदीप के कम आने-जाने के कारण रामतीर्थ का पूजा के पास आना-जाना बढ़ा, दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और धीरे-धीरे प्रदीप को रास्ते से हटाने की योजना तैयार हो गई।
'जो ठीक लगे करो, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं' पुलिस के मुताबिक, मंगलवार सुबह कानपुर से लौटने की जानकारी पूजा ने रामतीर्थ को दे दी थी। फोन पर हत्या को लेकर पूछने पर पूजा ने कहा, 'जो ठीक लगे करो, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं।'
इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदीप की शादी वर्ष 2015 में रायबरेली के बछरावां की पूजा से हुई थी। उनके तीन बच्चे तान्या (9), पीहू (6) और रुद्र (4) गांव में दादा-दादी के साथ रहते हैं। पिता की हत्या और मां की साजिश सामने आते ही पूरा परिवार टूट गया। वहीं, आरोपी रामतीर्थ की पत्नी और बच्चा भी गांव में रहते हैं, जिनकी जिंदगी भी इस वारदात के बाद सवालों के घेरे में आ गई है।
