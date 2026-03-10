79 साल बाद भी ‘चमारी’ और ‘चमरौली’ गांव के नाम पर विवाद, डॉ. लालजी निर्मल ने उठाई बदलने की मांग

MLC Lalji Prasad Nirmal Demands Renaming ‘Chamari’ and ‘Chamrauli’ Villages in UP : उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य रहे डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने जालौन और उन्नाव जिलों में मौजूद कुछ गांवों के नामों को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि आजादी के 79 साल बाद भी यदि किसी गांव का नाम ‘चमारी’ या ‘चमरौली’ जैसा है तो यह सामाजिक संवेदनशीलता और जागरूकता पर सवाल खड़ा करता है। डॉ. निर्मल ने कहा कि वे जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इन गांवों के नाम बदलने का आग्रह करेंगे, ताकि समाज में समानता और सम्मान की भावना को और मजबूत किया जा सके।