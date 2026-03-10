योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज, यूपी पंचायत चुनाव को लेकर लग सकती है मुहर!

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही कहा था कि चुनाव समय पर ही होंगे। विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतपत्र छपकर सभी जिलों के मुख्यालयों पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देरी के सवाल पर मंत्री ने बताया कि बोर्ड परीक्षाएं, जनगणना और SIR के काम की वजह से थोड़ा समय लगा है। 15 अप्रैल को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का प्रकाशन भी कर दिया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि अगली कैबिनेट बैठक में यह तय हो जाएगा कि पंचायत चुनाव किस महीने में होंगे।