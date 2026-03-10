10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज, यूपी पंचायत चुनाव को लेकर लग सकती है मुहर!

उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें 27 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। साथ ही पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर भी बड़ा फैसला संभव है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Mar 10, 2026

आज की कैबिनेट बैठक में हो सकते हैं बड़े फैसले

आज की कैबिनेट बैठक में हो सकते हैं बड़े फैसले Source- @myogioffice

UP Panchayat Chunav 2026: आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में कुल 27 प्रस्ताव रखे जाएंगे। सरकार कई बड़े फैसले लेने की तैयारी कर रही है, जिनमें भ्रष्टाचार रोकने के सख्त कदम और पंचायत चुनाव से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सख्त नियम

राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नया नियम ला रही है। अब सरकारी कर्मचारियों को एक कैलेंडर साल में अपने छह महीने के मूल वेतन से ज्यादा राशि स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश में लगाने पर इसकी जानकारी देना जरूरी होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए कैबिनेट में इस नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा। इससे कर्मचारियों की संपत्ति और निवेश पर नजर रखना आसान होगा और भ्रष्टाचार पर कड़ी लगाम लगेगी।

पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला संभव

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही कहा था कि चुनाव समय पर ही होंगे। विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतपत्र छपकर सभी जिलों के मुख्यालयों पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देरी के सवाल पर मंत्री ने बताया कि बोर्ड परीक्षाएं, जनगणना और SIR के काम की वजह से थोड़ा समय लगा है। 15 अप्रैल को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का प्रकाशन भी कर दिया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि अगली कैबिनेट बैठक में यह तय हो जाएगा कि पंचायत चुनाव किस महीने में होंगे।

ओबीसी आयोग गठन पर भी फैसला

कैबिनेट बैठक में ओबीसी आयोग के गठन को लेकर भी चर्चा और फैसला हो सकता है। मंत्री राजभर ने पहले ही संकेत दिया था कि यह मुद्दा कैबिनेट में ही तय होगा। इससे पिछड़े वर्गों के आरक्षण और अन्य मुद्दों पर स्पष्टता आएगी। यह बैठक प्रदेश के लिए काफी अहम मानी जा रही है। भ्रष्टाचार रोकने के नए नियम और पंचायत चुनाव की तारीख तय होने से लोगों में उम्मीद जगी है। सबको इंतजार है कि कैबिनेट क्या-क्या बड़े फैसले लेती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 08:44 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज, यूपी पंचायत चुनाव को लेकर लग सकती है मुहर!

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दरवाजे खुलते ही मची सनसनी, चारपाई के नीचे नग्न मिली मां की लाश, पानी के टब में बेटे की थम गई थी सांसे

लखनऊ में खौफनाक डबल मर्डर!
लखनऊ

ड्यूटी के दौरान शुरू हुई दोस्ती बनी मोहब्बत: संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई करेंगे बरेली की एसपी अंशिका वर्मा से शादी

दो आईपीएस अफसरों की दिलचस्प प्रेम कहानी: ड्यूटी के दौरान हुई मुलाकात अब शादी के पवित्र बंधन में बदलेगी (फोटो सोर्स :  X)     
लखनऊ

विदेश नीति पर घमासान, संसद के बाहर विपक्ष का हंगामा, अखिलेश ने उठाए मोदी सरकार पर सवाल

अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला
लखनऊ

एक ही फ्लाइट से दोनों डिप्टी सीएम जा रहे थे कोलकाता, आ गई तकनीकी खराबी

लखनऊ

21 रमजान पर लखनऊ में निकला बड़ा मातमी जुलूस, ड्रोन निगरानी और भारी पुलिस बल तैनात

कूफा मस्जिद से इमामबाड़ा तकि जैदी तक हजारों लोगों की मौजूदगी, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.