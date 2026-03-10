LPG Gas Cylinder: ईरान-इजरायल जंग के बीच लखनऊ में LPG सिलेंडर की किल्लत, कई इलाकों में उपभोक्ता परेशान

शहर के अलग-अलग क्षेत्रों से सिलेंडर की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। खासकर घनी आबादी वाले इलाकों में उपभोक्ताओं को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन या फोन के माध्यम से सिलेंडर की बुकिंग कराई थी, लेकिन निर्धारित समय पर डिलीवरी नहीं हो सकी। कई लोगों का कहना है कि गैस एजेंसियों से संपर्क करने पर उन्हें बताया जा रहा है कि आपूर्ति में कमी के कारण देरी हो रही है। गृहिणियों के अनुसार, रोजमर्रा के खाना बनाने जैसे जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। कई परिवारों को अस्थायी रूप से वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ रही है, जैसे इंडक्शन चूल्हा या अन्य साधनों का इस्तेमाल।