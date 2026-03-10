10 मार्च 2026,

लखनऊ

LPG Gas Cylinder: ईरान-इजरायल जंग के बीच लखनऊ में LPG सिलेंडर की किल्लत, कई इलाकों में उपभोक्ता परेशान

LPG Delivery Delay: ईरान-इजरायल जंग के बीच लखनऊ में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने की शिकायतें बढ़ गई हैं। कई इलाकों में बुकिंग के बाद भी सिलेंडर देर से मिलने से उपभोक्ता परेशान हैं।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 10, 2026

लखनऊ में सिलेंडर की किल्लत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

लखनऊ में सिलेंडर की किल्लत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

LPG Gas Cylinder Latest Update: मध्य पूर्व में चल रहे ईरान-इजरायल युद्ध का असर अब भारत के कई शहरों में भी दिखाई देने लगा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रसोई गैस (LPG) सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शहर के कई इलाकों से शिकायतें सामने आ रही हैं कि बुकिंग कराने के बावजूद सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहा है। आपूर्ति में देरी के कारण उपभोक्ताओं को घरेलू कामकाज में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से गैस एजेंसियों पर सिलेंडर की डिलीवरी अनियमित हो गई है। कई उपभोक्ताओं को बुकिंग कराने के बाद भी कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं कुछ जगहों पर डिलीवरी का समय पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है।

कई इलाकों में बढ़ी समस्या

शहर के अलग-अलग क्षेत्रों से सिलेंडर की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। खासकर घनी आबादी वाले इलाकों में उपभोक्ताओं को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन या फोन के माध्यम से सिलेंडर की बुकिंग कराई थी, लेकिन निर्धारित समय पर डिलीवरी नहीं हो सकी। कई लोगों का कहना है कि गैस एजेंसियों से संपर्क करने पर उन्हें बताया जा रहा है कि आपूर्ति में कमी के कारण देरी हो रही है। गृहिणियों के अनुसार, रोजमर्रा के खाना बनाने जैसे जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। कई परिवारों को अस्थायी रूप से वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ रही है, जैसे इंडक्शन चूल्हा या अन्य साधनों का इस्तेमाल।

बुकिंग के बाद भी इंतजार


सुरेश , सरिता ,कमलनाथ समेत कई उपभोक्ताओं ने बताया कि सामान्य तौर पर बुकिंग के दो-तीन दिन के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी हो जाती थी, लेकिन अब यह समय बढ़कर पांच से सात दिन तक पहुंच गया है। एक उपभोक्ता ने बताया कि उन्होंने लगभग एक सप्ताह पहले सिलेंडर बुक कराया था, लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। जब एजेंसी से संपर्क किया गया तो बताया गया कि सप्लाई में देरी हो रही है और जैसे ही स्टॉक आएगा, सिलेंडर भेज दिया जाएगा।

सप्लाई चेन पर पड़ रहा असर

विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्ष का असर ऊर्जा क्षेत्र की आपूर्ति व्यवस्था पर पड़ सकता है। ईंधन और गैस से जुड़ी वैश्विक सप्लाई चेन में किसी भी तरह का व्यवधान पड़ने से इसका असर विभिन्न देशों में देखने को मिलता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी किसी बड़े संकट की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर डिलीवरी में देरी से लोगों की चिंता बढ़ गई है। कुछ गैस एजेंसियों का कहना है कि उन्हें भी नियमित आपूर्ति नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण डिलीवरी प्रभावित हो रही है।

एजेंसियों का पक्ष

कुछ गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि सिलेंडर की आपूर्ति पूरी तरह बंद नहीं हुई है, लेकिन स्टॉक सीमित मात्रा में मिल रहा है। इसी वजह से डिलीवरी का समय बढ़ गया है। उनका कहना है कि जैसे ही पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध होंगे, उपभोक्ताओं को समय पर डिलीवरी दी जाएगी। एजेंसी संचालकों ने लोगों से धैर्य रखने की अपील भी की है।

घरेलू बजट और दिनचर्या पर असर

LPG सिलेंडर की कमी का असर सीधे तौर पर घरों की दिनचर्या पर पड़ रहा है। खासकर उन परिवारों को ज्यादा परेशानी हो रही है जिनके पास दूसरा सिलेंडर नहीं है। गृहिणियों का कहना है कि खाना बनाने जैसी बुनियादी जरूरत के लिए गैस का समय पर मिलना बेहद जरूरी है। सिलेंडर में देरी होने से उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग

कई उपभोक्ताओं ने प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि आपूर्ति में किसी प्रकार की समस्या है तो इसकी स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि लोग पहले से तैयारी कर सकें। लोगों का यह भी कहना है कि गैस एजेंसियों को डिलीवरी की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी न हो।

स्थिति पर नजर

ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों का असर कई बार स्थानीय बाजारों पर भी पड़ता है। हालांकि स्थिति कितनी गंभीर है, यह आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। यदि आपूर्ति में किसी प्रकार की बड़ी बाधा आती है तो वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी विचार किया जा सकता है।

उपभोक्ताओं की उम्मीद

लखनऊ के उपभोक्ता उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही गैस सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी और उन्हें समय पर डिलीवरी मिल सकेगी। लोगों का कहना है कि रसोई गैस हर घर की बुनियादी जरूरत है, इसलिए इसकी आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा आम जनता के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। ऐसे में सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में गैस सप्लाई की स्थिति कैसी रहती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 11:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / LPG Gas Cylinder: ईरान-इजरायल जंग के बीच लखनऊ में LPG सिलेंडर की किल्लत, कई इलाकों में उपभोक्ता परेशान

