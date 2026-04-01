Kanpur News: डग कैचिंग टीम पर हमला: छह नामजद समेत 13 पर मुकदमा दर्ज, आरोपियों की तलाश तेज

घटना की सूचना मिलते ही तत्काल डायल 112 पर कॉल किया गया। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज शुरू कराया गया। साथ ही पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना की जानकारी जुटाई और आरोपियों की तलाश के लिए दबिश देना शुरू कर दिया। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जा सके।