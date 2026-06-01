कानपुर के पैराशूट पर दुनिया हुई फिदा, 12 देशों की सेनाओं ने दिखाई दिलचस्पी

प्रदर्शनी के दौरान भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वदेशी रक्षा निर्माण को आत्मनिर्भर भारत अभियान की बड़ी उपलब्धि बताया। ओपीएफ के अपर महाप्रबंधक अनुराग यादव और प्रबंधक प्रवीण चंदा ने विदेशी सैन्य अधिकारियों को उत्पादों की खूबियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कानपुर में विकसित हो रहे रक्षा उत्पाद अब वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत पहचान बन रहे हैं।